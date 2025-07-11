Ключевые моменты:
- Мероприятия будут проходить на открытом воздухе с 12 по 19 июля
- Участвуют украинские художники, артисты, музыканты и преподаватели
Программа мероприятий недели французской культуры в Одессе
12 июля, 18:00 — открытие недели в Ботаническом саду ОНУ (Французский бульвар, 48/50)
- Концерт Bonjour, la France!
- Выступления лауреатов международных конкурсов
- Дегустация авторских вин от My Wine by Eduard Gorodetsky
- Вход по предварительной регистрации: http://bio.link/fromcats
13 июля, 18:30 — концерт во дворике Union (ул. Троицкая, 43)
- Выступление группы Odesa Combo
- Французские хиты, джаз, соул
- Фортепианный перформанс George Kozhuhar
- Вход свободный
14-18 июля — выставка в холле Одесского городского совета (пл. Биржевая, 1)
- Выставка «Франция глазами украинских художников»
- Живопись студентов и преподавателей ПНПУ им. К. Д. Ушинского
- Работы из коллекции Городской художественной галереи
15 июля, 13:00 — литературные чтения в библиотеке им. И. Франко (пер. Книжный, 1а)
- Мероприятие к 125-летию Антуана де Сент-Экзюпери
- Чтение, выставка, обсуждение образа Маленького принца
- Вход свободный
16 июля, 13:00 — культурное событие La belle France (ул. Европейская, 67)
- Выступления артистов, балет, музыка
- Краеведческий рассказ «Французы в Одессе»
- Участие заслуженных артистов Украины и студии Светланы Антиповой
- Вход свободный
19 июля, 17:00 — фестиваль в Ротонде Городского сада
- Музыка, танцы, театральные миниатюры
- Выставки, мастер-классы, фотозоны, фотозоны
- Дегустация французских вкусностей
- Вход свободный