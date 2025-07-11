тиждень франції

Ключевые моменты:

  • Мероприятия будут проходить на открытом воздухе с 12 по 19 июля
  • Участвуют украинские художники, артисты, музыканты и преподаватели

Программа мероприятий недели французской культуры в Одессе

12 июля, 18:00 — открытие недели в Ботаническом саду ОНУ (Французский бульвар, 48/50)

  • Концерт Bonjour, la France!
  • Выступления лауреатов международных конкурсов
  • Дегустация авторских вин от My Wine by Eduard Gorodetsky
  • Вход по предварительной регистрации: http://bio.link/fromcats

13 июля, 18:30 — концерт во дворике Union (ул. Троицкая, 43)

  • Выступление группы Odesa Combo
  • Французские хиты, джаз, соул
  • Фортепианный перформанс George Kozhuhar
  • Вход свободный

14-18 июля — выставка в холле Одесского городского совета (пл. Биржевая, 1)

  • Выставка «Франция глазами украинских художников»
  • Живопись студентов и преподавателей ПНПУ им. К. Д. Ушинского
  • Работы из коллекции Городской художественной галереи

15 июля, 13:00 — литературные чтения в библиотеке им. И. Франко (пер. Книжный, 1а)

  • Мероприятие к 125-летию Антуана де Сент-Экзюпери
  • Чтение, выставка, обсуждение образа Маленького принца
  • Вход свободный

16 июля, 13:00 — культурное событие La belle France (ул. Европейская, 67)

  • Выступления артистов, балет, музыка
  • Краеведческий рассказ «Французы в Одессе»
  • Участие заслуженных артистов Украины и студии Светланы Антиповой
  • Вход свободный

19 июля, 17:00 — фестиваль в Ротонде Городского сада

  • Музыка, танцы, театральные миниатюры
  • Выставки, мастер-классы, фотозоны, фотозоны
  • Дегустация французских вкусностей
  • Вход свободный

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