Ключевые моменты:

Обновленный инклюзивный пляж, который открыли сегодня на 11-й станции Большого Фонтана в Одессе, получил сертификат «АЕС Стандарт»;

На инклюзивном пляже оборудованы специальные пандусы, современные туалеты и душевые кабины с учетом нужд людей с инвалидностью.

По данным мэрии, этот обновленный муниципальный пляж, уже получил сертификат «АЕС Стандарт» – документ, подтверждающий соответствие пляжа международным стандартам качества, безопасности и экологической устойчивости.

«Реконструированный пляж стал эталоном инклюзивной инфраструктуры. Благодаря совместной работе городских властей, экспертных групп, партнеров и усилиям строителей проект удалось реализовать в кратчайшие сроки», – отмечают в мэрии.

На инклюзивном пляже оборудованы специальные пандусы, современные туалеты и душевые кабины с учетом нужд людей с инвалидностью. Также есть медпункт и укрытие. Кроме того, инклюзивный пляж на 11-й станции Большого Фонтана после капремонта располагает удобными маршрутами и элементами доступной инфраструктуры, которые проверены экспертами и пользователями.

На открытии пляжа присутствовали военные ветераны, люди с инвалидностью, семьи с детьми и люди преклонного возраста.

«Уже сегодня жители могут увидеть, что обновленный пляж создан с душой, совестью и заботой о каждом. Мы продолжаем системно работать над улучшением доступности, развивать реабилитационные услуги и безбарьерную среду, в том числе на одесском побережье», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, недавно в Одессе открыли инклюзивную мультиспортивную площадку на пляже «Дельфин».

Фото и видео Одесского горсовета