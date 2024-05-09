Спорт доступен каждому: как стать чемпионом имея инвалидность, рассказал баскетболист из Рени

Чемпион о родном городе на Дунае

В настоящее время он живет и тренируется в Днепре. Мы вышли со спортсменом на связь и попросили его сравнить положение дел в Украине с другими странами, где он побывал в ходе соревнований.

— Скажу так: за рубежом есть инфраструктура, информационное сопровождение, социальное обеспечение людей с инвалидностью. В Украине в этом отношении предстоит еще много работы, — сказал Павел.

В настоящее время дефлимпийский чемпион, который родился и вырос в городе Рени, готовится к чемпионату Европы. Домой, в родной городок на Дунае, ему удается приезжать со своей семьей нечасто. Супруга Павла – профессиональная волейболистка, выступает за сборную Украины. Вместе они воспитывают дочурку.

Бывая на малой родине, Павел непременно заходит в Ренийскую детско-юношескую спортшколу, где начиналась его спортивная карьера. Он пополняет инвентарь, а недавно подарил для музея ДЮСШ свою футболку дефлимпийского чемпиона под №13.

Тысячи болельщиков скандировали: «Украина!»

Летние XXIV Дефлимпийские игры, которые прошли в бразильском городе Кашиас-ду-Сул с 1 по 15 мая 2022 года, потрясли весь мир: сборная Украины заняла первое общекомандное место, завоевав 138 медалей, из которых 62 – золотые. Вообще из 170 спортсменов, которые поехали в Бразилию, 95% вернулись домой с медалями!

Как это было, Павел нам рассказал сразу после возвращения на родину.

— 21 февраля 2022 года мы выехали в Турцию на последние перед играми сборы, и через несколько дней узнали, что дома, в Украине, началась война, – рассказывает спортсмен. — Вы представляете, что мы пережили?! Но государство позаботилось о том, чтобы мы все-таки попали в Бразилию. В финале наша команда встретилась со спортсменами из США, где баскетбол – один из самых популярных и успешных видов спорта. Представьте: в зале — 4 тысячи болельщиков. В начале игры в один момент все они встали и начали скандировать: «Украина! Украина!» Мы чувствовали, что за нас болеет не только наша, но и другие страны. Мы обыграли американцев со счетом 91:66 — именно поддержка людей очень помогла. Впрочем, другого пути не было: надо было побеждать – и точка!

Но успех, конечно, достигнут не только характером и душевным подъемом.

— В нашей стране правильно построена система развития спорта для детей с инвалидностью, — говорит дефлимпийский чемпион. – Для детей проводится спартакиада «Поверь в себя», их шаг за шагом целенаправленно ведут к высоким результатам. Так поставил работу президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Михайлович Сушкевич, это его заслуга.

Если тренер в тебя не верит — меняй тренера

Что чувствует спортсмен, который покорил самую высокую вершину – взошел на первую ступень олимпийского пьедестала?

— Если честно, после каждой победы внутри какая-то пустота, — сказал Павел. – Эта олимпийская медаль была целью всей моей жизни, я ради нее работал. А сейчас… Я понимаю, что нужна еще одна медаль!

Но все же главная цель нашего земляка — показать на своем примере всем, у кого есть проблемы со здоровьем и кто опустил руки, что в любом случае можно добиться успеха.

Мама спортсмена Анжела Рязанцева рассказала, что ее сын родился здоровым ребенком и до трех лет нормально развивался. Проблемы со слухом начались после перенесенного инфекционного заболевания. Родители не захотели отдавать сына в специнтернат — Паша пошел в обычную школу, но с ним приходилось много заниматься. Несмотря на то, что были серьезные нарушения слуха, родители учили его говорить и читать, правильно произнося звуки и расставляя ударения.

Он рос подвижным ребенком и очень любил футбол. Однако тренер, узнав о проблеме мальчика, не принял его в группу и даже заявил: «Ты никогда не станешь спортсменом». Но парень проявил характер – пошёл на баскетбол.

– Он каждый день уходил на тренировку, и мы с мужем стали беспокоиться: такого не может быть, – вспоминает Анжела. – Выяснилось, что Паша записался не только в детскую спорт школу, но и к другому тренеру, который работал в спорткомплексе «Водник».

Павел, как один из лучших баскетболистов, играл в команде Ренийского района, и на одном из областных соревнований его заметил тренер баскетбольного клуба «Химик» — одного из лучших клубов Украины. С 13 лет он начал играть в составе его юниорской команды – несмотря на проблемы со слухом. Позже его пригласили в сборную Украины.

— Если у тебя есть желание, есть цель и ты дисциплинирован, то обязательно добьешься своего, — говорит наш чемпион.

Несмотря на занятость, обязательные 2-3 тренировки в день, Павел получил высшее образование и стал дипломированным тренером, работает с детьми.

Видеокадры XXIV Дефлимпийских игр в Бразилии хочется пересматривать вновь и вновь. Особо впечатляет момент исполнения спортсменами Гимна Украины. С помощью дирижера, подсказывающего такт музыки, — языком жестов.

Вопросы из анкеты – чемпиону

На вопрос, как часто встречает людей с инвалидностью Павел ответил «часто», и считает, что их становится все больше.

По его мнению, населенные пункты Украины не совсем доступны для людей с инвалидностью, и по пятибалльной шкале он поставил оценку «3».

Ему самому не раз приходилось помогать людям с инвалидностью.

На вопрос, какие чувства испытывает, когда встречает человека с инвалидностью, Павел ответил: «Сочувствие».

Он считает, что такие люди нуждаются в финансовой помощи и достойном отношении окружающих.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»