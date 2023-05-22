Пенсия по инвалидности: сколько платят и какие существуют нюансы

На начало 2022 года количество лиц с инвалидностью составляло более 2,7 миллиона человек. Сколько их было на начало 2023 года из-за войны точно неизвестно. По некоторым данным — увеличилось на 27 тысяч. Каждый такой человек — это потенциальный получатель государственной социальной помощи. Разбираемся в каком размере назначаются такие выплаты, кто именно на них имеет право и с чего начинать их оформление?

Обычная пенсия и социальная помощь

По сути, любой человек, которому установлена инвалидность, имеет право на пенсию или государственную социальную помощь. Пенсия назначается органами Пенсионного фонда при наличии у человека определенного стажа в зависимости от того, в каком возрасте установлена инвалидность. Если это I группа, то нужно иметь от 1 до 10 лет стажа, при наличии ІІ или ІІІ группы – до 14 лет стажа.

Если стажа нет или недостает, тогда рассматривается вопрос о назначении государственной социальной помощи в органах социальной защиты населения. Такую помощь, например, могут оформлять лица, которым инвалидность установлена с детства. Если заболевание серьезное, то человек физически не может себе наработать стаж, который дал бы право на получение обычной пенсии. А жить на что-то надо. Хотя обычно размер такой государственной помощи не превышает размера прожиточного минимума (2093 грн.). Как больному человеку выживать на такие деньги, остается загадкой. К тому же такие выплаты в марте не индексировали, и повышения прожиточного минимума в этом году также не предвидится.

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы

В свою очередь, размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Следовательно, чтобы посчитать, какой будет пенсия по инвалидности, нужно определить, каким может быть потенциальный размер пенсии по возрасту. А размер пенсии по возрасту зависит от стажа и зарплаты. Если зарплата маленькая, то размер пенсии по возрасту будет небольшим, а пенсия по инвалидности ІІ, и особенно ІІІ группы, в таком случае еще меньше. Очень часто такие пенсии выплачиваются также в минимальных размерах. Например, если расчетный размер пенсии по ІІІ группе инвалидности получается значительно меньше прожиточного минимума, то к нему устанавливается доплата, чтобы общий размер пенсии был не меньше минимальной пенсионной выплаты, устанавливаемой Кабинетом Министров.

В прошлом году минимальная пенсионная выплата по инвалидности составляла 2100 гривен. С 1 марта 2023 года неработающим гражданам ее подтянули до 2520 гривен, а лицам с инвалидностью I группы – до 2760 гривен (если такие лица получают пенсию в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»). Если у лица с инвалидностью есть полный стаж (30 лет у женщин и 35 лет у мужчин), то минимальная пенсионная выплата автоматически подтягивается до 2760 или 3000, или 3120 гривен, в зависимости от возраста и несмотря на группу инвалидности.

Дополнительный стаж и переход на другой вид пенсии

Важно, что при назначении пенсии по инвалидности в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения лицом пенсионного возраста. Чем раньше установлена инвалидность, тем больше такого дополнительного стажа. В некоторых случаях, особенно при наличии I и II групп инвалидности, этот факт может оказать положительное влияние на размер пенсии.

Однако когда человек переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, то дополнительный стаж теряется. Потому иногда при достижении пенсионного возраста выгодно оставаться на пенсии по инвалидности. И наоборот, если человек получал пенсию по инвалидности ІІІ группы, но продолжал работать, то в дальнейшем будет целесообразнее перейти на пенсию по возрасту. В таком случае при переходе на новый вид пенсии, кроме прочего, может быть применена более современная средняя заработная плата по стране. Но каждый случай нужно рассматривать индивидуально, поскольку может быть много нюансов.

Следует помнить, что при наличии права одновременно получать разные виды пенсии (по инвалидности, по возрасту или по потере кормильца) назначается только один вид пенсии по выбору лица – более выгодный. Исключение существует только для инвалидов с детства. Они при определенных обстоятельствах могут одновременно получать и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде и государственную социальную помощь по инвалидности в органах соцзащиты.

Военные пенсии: имеют значение причины инвалидности

Если инвалидность получена при прохождении службы в армии или в результате ранения во время боевых действий, то начинает действовать Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Здесь уже нет привязки к стажу и логика вычисления совсем другая. Пенсии по инвалидности по этому закону устанавливаются в размере от 40 до 100 процентов сумм денежного обеспечения военного. Все зависит от группы инвалидности, ее причин и статуса военного.

При этом минимальная пенсия рядового солдата срочной службы с ІІІ группой инвалидности составляет 5262,01 гривны, а пенсия для лица с инвалидностью в результате войны I группы не может быть меньше 13 640,50 гривны.

Если оформление гражданской пенсии по инвалидности (при наличии справки МСЭК) начинается с Пенсионного фонда, то оформление военной пенсии начинается с военкомата, который помогает человеку подготовить соответствующий пакет документов.

Пенсии чернобыльцам: размер зависит от категории пострадавшего

Пенсии по инвалидности чернобыльцам также начисляются по отдельной формуле, прописанной в Постановлении Кабинета Министров «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» №1210 от 23 ноября 2011 года (с многочисленными изменениями).

В классическом варианте здесь размер пенсии зависит от размера зарплаты за работу в зоне отчуждения, размера средней зарплаты по стране и степени потери трудоспособности. С некоторых пор такие пенсии для ликвидаторов с инвалидностью могут начисляться с учетом пятикратного размера минимальной заработной платы в Украине.

Минимальные размеры пенсий по инвалидности, связанных с аварией на ЧАЭС, здесь также колеблются. Например, во всех случаях размер пенсии по инвалидности ІІІ группы, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже 5 048,95 гривны. При этом общий размер пенсии по инвалидности непосредственно у ликвидатора I группы не может быть меньше 13 376,21 гривны.

Если травма получена на производстве

Если причиной инвалидности является несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, человек может претендовать на ежемесячные страховые выплаты. Они устанавливаются в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы потерпевшего до наступления страхового случая. Минимальный размер назначенной ежемесячной выплаты потерпевшему в пересчете на 100% потери трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы, максимальный – не должен превышать четырех минимальных заработных плат.

Напомним, что сейчас минимальная зарплата составляет 6700 гривен. После ликвидации фонда социального страхования с 1 января 2023 года такие выплаты, как и пенсии, оформляются в Пенсионном фонде. Кроме того, в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности указанные лица имеют право на единовременную денежную помощь. Ее размер определяется в зависимости от степени потери профессиональной трудоспособности, из расчета семь минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшему на страховую выплату.

Разовые денежные выплаты: кто имеет право?

Право на разовую денежную помощь при установлении инвалидности имеют и некоторые другие категории лиц. В первую очередь это касается военных. Если ранение привело к инвалидности, то еще до оформления пенсии можно получить разовую помощь в размере до одного миллиона гривен, в зависимости от группы инвалидности.

С мая законодательство начинает действовать и по отношению к работникам объектов критической инфраструктуры, госслужащим и должностным лицам местного самоуправления. Если они стали лицами с инвалидностью в связи с ранением или заболеванием, связанным с исполнением своих обязанностей в районах проведения после 24 февраля 2022 года боевых действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, выплаты составят от 200 до 800 тысяч гривен.

Пособие по уходу и другие доплаты

В зависимости от статуса и группы инвалидности, к пенсии могут устанавливаться различные надбавки и доплаты. К примеру, лицам с инвалидностью в результате войны устанавливаются доплаты в размере от 30 до 50 процентов прожиточного минимума, а также целевые доплаты по 50-70 гривен. Чернобыльцы имеют право на дополнительную пенсию за ущерб, причиненный здоровью, размер которого варьируется от 56,94 до 474,5 гривны в зависимости от группы и категории.

Кроме того, часть людей с инвалидностью имеет также право на государственную социальную помощь на уход. Обычно такие выплаты назначаются органами социальной защиты. Размер помощи колеблется от 15 до 200 процентов прожиточного минимума. Право на такую доплату и ее размер зависят от группы и причины инвалидности, от возраста пенсионера и того, нуждается ли человек в постоянном постороннем уходе.

МСЭК: о чем нужно знать

Право на все указанные выплаты определяется только после установления группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органами медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией состоялось в течение трех месяцев после этого. Если человек подал заявление позже, выплаты будут назначены со дня обращения.

Кроме справки МСЭК, которая является решающей для назначения пенсии по инвалидности, предоставляются такие же документы, как и для пенсии по возрасту. Прежде всего, это:

паспорт;

идентификационный код;

документы о стаже и зарплате.

Для назначения специальных пенсий необходимо также добавить заключение МСЭК о том, что инвалидность связана с прохождением воинской службы или произошла в результате ранения или, например, в результате Чернобыльской катастрофы и так далее.

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