Ключевые моменты:

В модернизированном вагоне “Татра” полностью обновлены корпус, интерьер, система кондиционирования салона и кабина водителя;

Установлен подъемник для маломобильных пассажиров;

Разработка получила положительную оценку от инициативы «Движение без барьеров» и проходит патентование;

Конструкция была представлена на выставке InnoTrans 2024 в Берлине.

В вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» завершили модернизацию очередного старого трамвая «Татра-Т3», который имеет бортовой номер 3314.

В такой модернизации сохраняется оригинальный дизайн вагона и почти полностью обновляется корпус, интерьер, кабина водителя, а также установлена система кондиционирования.

Особенность обновленного трамвая — установленный подъемник для маломобильных пассажиров, спрятанный под нижней ступенькой. Управление осуществляется водителем с помощью специального пульта возле второй двери.

Данная конструкция — собственная разработка одесских специалистов, которую представили на выставке InnoTrans 2024 в Берлине. После успешных испытаний и положительной оценки от инициативы «Движение без барьеров» в коммунальном предприятии подали документы на патент.

Напомним, Одесса — один из немногих городов, который имеет собственную ремонтную базу трамваев. С 2022 года в Одессе стартовала программа модернизации трамваев Tatra Т3, и в сентябре прошлого года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером.

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