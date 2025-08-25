Первые попытки – из остатков гипса

Михаил Гринченко родился 31 июля 1954 года в селе Пирожная в большой семье. С детства был приучен к труду, хорошо учился в школе, затем в Одесском профтехучилище, где получил профессию маляра. Впоследствии отслужил в армии и начал работать на стройке.

Еще в школьные годы парень пробовал из остатков гипса вырезать фигурки. Серьезными работами начал заниматься во время службы в армии, которая проходила в Венгрии. Там он для воинской части вылепил скульптурную композицию «Дружба» – это были два воина, советской и венгерской армий.

Уже в гражданской жизни появились бюст Героя Советского Союза Франца Карпинского, установленный на родине героя в селе Ивашков, бюст Тараса Шевченко, скульптурные композиции при въезде в села Загнетков, Пирожная, Ивашков и в парке возле Сербовской медицинской амбулатории. Есть его работы в школах, в храмах, у целебных источников края.

В 1977 году его скульптурная группа «Начало новой эпохи» заняла первое место в области.

«Михаил, выручай!»

После армии Михаил вернулся в родное село и стал художником-оформителем в Пирожной и Ивашково. Он оформлял, декорировал, писал портреты. Его героями становились комбайнеры, доярки, нормоотборщицы. Работы мастера и сегодня хранятся в сельских семьях.

Кроме того, все в селе знали, что Михаил Гринченко – мастер на все руки. То ли нужно было наладить агрегат для измельчения корма, то ли постелить пол в школе – шли к нему: «Михаил, выручай».

Сегодня вспоминает, как ночью (потому что днем был на работе) изготавливал плиты, чтобы отделить теплотрассу во время заливки пола в школе. Прошел всего месяц после операции грыжи, но не мог отказать сельскому голове. Пол был восстановлен, но это стоило Михаилу повторного оперативного вмешательства.

Колесами спасли колхоз

Многие читатели, наверное, помнят 90-е. Когда каждый выживал как мог. Приходили в упадок фермы, тракторные бригады. Не было элементарных вещей. Таких, как, например, колес на телеги – при отсутствии топлива именно подводами возили корм скоту. И тогда Михаил применил свой универсальный станок, который изготовил еще когда начинал строить собственный дом. Кстати, и дом, и все в доме сделано его руками: окна, двери, пол, камин.

Вони із братом у старій фермі відкрили цех і на цьому станку майстрували колеса для возів. Таким чином, по суті, врятувавши колгосп від збитків. А селянам виготовляв столярку, заробляючи на прожиття сім’ї, бо зарплату в ті часи майже не платили.

Збудуй завод – будеш директором

У Пиріжній здавна розвивалось гончарство. Наприкінці XIX століття тут проживали 150 гончарів. Коли у селі згорів гончарний цех, керівництво звернулось, знову ж таки, до Михайла Грінченка.

– Я взялся его восстанавливать. Впоследствии уже вместе с односельчанами выпускали гончарные изделия, – рассказывает Михаил.

А затем, учитывая то, что недра Пирожненского района богаты залежами глины и песка, мастеру предложили построить в селе кирпичный завод и стать его директором.

– О производстве я ничего не знал. За опытом сначала обратился в Кодимский кирпичный завод – был поражен этой тяжелой работой. А потом поехал в Брацлав, встретился с директором завода, который провел мне экскурсию по цехам. Там я увидел непрерывный автоматизированный цикл. Приехал и начал внедрять подобное и у нас, – вспоминает Михаил Васильевич.

Подобрал команду строителей и начал искать все необходимое для кирпичного производства. Например, валы для раздавливания глины обменял на зерно из собственного чердака. За год завод построили и запустили производство, выпуская по десять тысяч кирпичей в час.

Однако рабочих рук на заводе не хватало. Поэтому директор был и слесарем, и наладчиком с зарплатой в 80 рублей.

Звести хату за один день? Без проблем!

Когда начали организовываться коллективные сельхозпредприятия и председатель взял свояков в правление, Михаил решил оставить кирпичное производство.

Жену Анастасию, которая работала поваром в детском саду, на тот момент перевели на четверть ставки – 25 рублей. И муж предложил ей тоже уволиться с работы, потому что это были копейки.

Чтобы содержать семью, Михаил Гринченко вместе с братьями и родственниками создали строительную бригаду. Совсем скоро строители завоевали авторитет, ведь работали на совесть. Так, за один день они могли построить из кирпича дом размером 16 на 8 метров.

Впоследствии священник из села Петровка пригласил их на строительство церкви. Доверили пирожненцам делать и купола на ней. А затем были храмы в Кодыме, Подольске, Немирове, Херсоне, Чечельнике и других городах Украины.

Также он создавал скульптурные композиции, памятные знаки, которые до сих пор украшают въезды в села и целебные источники. Кстати, именно вода из колодца Фотинины помогла ему вылечить болезнь глаз. А иконостас его работы был первым в Кодымском храме.

Одна строка превратилась в книгу

– Как-то мне в руки попала «История городов и сел Одесской области», и там я прочитал: «Село Пирожная входит в Ивашковский сельсовет». И на этом все. Мне так стало больно, что о селе с такой славной историей и богатой культурой не нашлось что сказать в этой книге. И я решил написать историю села, которую назвал «Путешествие в прошлое», – вспоминает Михаил.

Он собирал материалы в архивах, ходил к старшим жителям села и расспрашивал их о жизни, военных годах, о традициях и обрядах, находил старинные вещи, документы и фотографии.

– У меня восемь классов и профтехучилище, я думал, что кто-то из учителей поможет отредактировать материал. Но никто не откликнулся. Пришлось все делать самому.

В результате книга «Путешествие в прошлое» увидела свет, ею чрезвычайно рады жители села.

Стихи, песни и аккордеон

Кроме этого, Михаил начал сочинять стихи. Сначала – составлял юморески, затем пошла лирика, мелодичные песни. Для того, чтобы положить их на музыку, даже купил аккордеон и научился на нем играть. А когда внукам купил «Ямаху», то освоил игру и на этом инструменте.

Всего Михаил написал более восьмидесяти песен, создал гимн села, издал пять книг, среди которых поэтические сборники. А еще – собрал стихи всех поэтов Пирожной (а их в селе девятнадцать!) и издал сборник.

Сам автор – победитель областного фестиваля поэтов-любителей «Осень в Бирзуле». Сегодня в его творческой сокровищнице еще есть неопубликованные очерки, которые ждут своего часа. А точнее, ждут благотворителей, которые помогли бы автору их издать.

Когда ты неисправим, то и людям легче

Уже семь лет, как неосторожность врачей сделала Михаила Гринченко инвалидом – во время операции на сердце задели нерв, порвали голосовые связки. Поэтому каждое утро и вечер – куча таблеток. Но он не сдается.

– Мы с женой каждый день и в любую погоду ходим на прогулки и преодолеваем шесть километров. Ведем здоровый образ жизни, работаем по хозяйству. И это держит в тонусе, – говорит Михаил Васильевич.

Жена Анастасия рассказывает, как во время одной из прогулок они встретили женщину, которая тащила вязанку дров. И Михаил, несмотря на то, что сам нездоров, на второй день взял бензопилу и нарезал ей дров.

– Он безнадежен, – смеется Настя. – Всем хочет помочь. В аптеках и лекарства людям покупает, если слышит, что у них не хватает денег. Хотя и сами живем на пенсию.

И жена, и внучка творят красоту

Михаил искренне радуется успехам родных. Благодарит Бога, что рядом с ним идет по жизни талантливая женщина. Анастасия – замечательная вышивальщица, известная в Кодымском районе коллекцией вышитых рушников и рубашек, наволочек и простыней.

А их внучка Юлия пишет картины и знает турецкий, английский и итальянский языки.

– Она талантливая украинка. Сейчас внучка живет за границей, работает менеджером отеля и творит красоту, – делится господин Михаил.

Картины Юлии пользуются спросом в Турции, Австралии, Нидерландах, Англии, Соединенных Штатах Америки. И это очень радует ее талантливого дедушку.

