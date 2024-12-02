Трамвай «Жди меня» — такое было возможно только в Одессе (видео)

В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» знаток Одессы Александр Отдельнов отвечает на такие вопросы:

Где в Одессе ходил трамвай «Жди меня» и почему он получил свое название?

Ради какого маршрута изменили названия больших одесских улиц?

Где проходит «Камышовый» трамвай и чем он интересен?

В какой трамвай взрослым даже вход был запрещен?

Как появился трамвай в Одессе

Первый трамвайный маршрут был проложен еще до революции специально к торжественному открытию Промышленной выставки. Он проходил от Греческой площади до Парка Маршрут получил 32 номер и назывался «Выставочным». После закрытия Выставки он перестал курсировать, а 32 маршрута трамвая в Одессе уже никогда не было.

Где ходит Камышовый трамвай

В Одессе, в отличие от других украинских городов, сразу были проложены не только городские, но и пригородные маршруты. Трамваи ходили до Люстдорфа, Куяльницкого и Хаджибейского лиманов.

Колея 20 трамвая проходит сквозь густой камыш. Поэтому весной, когда обильно цветет камыш, многие пассажиры ездят по этому маршруту, чтобы просто полюбоваться романтическим видом. А сам 20 трамвай уже не одно поколение одесситов называют «Камышовым».

Куда ходил боевой трамвай

В начале Второй мировой войны линия обороны Одессы проходила так близко от города, что трамваи приспособили для доставки на передовую пополнения личного состава и эвакуации раненых. Для отпора воздушных атак фашистов на платформу позади вагона установили зенитную пушку, прямо как сейчас устанавливают пулеметы на машины для уничтожения вражеских дронов.

Других данных, что еще где-то в мире трамваи использовали в боях, нет.

Как ради трамвая переименовали улицы

Когда в Одессе пришло время заменить конские и паровые трамваи, ходившие до 16 станции Большого Фонтана электрическими, было решено проложить их пути ближе к морю. Часть старой колеи использовали для трамвая в Люстдорф. Поэтому улицу, где они проходили, переименовали с Великофонтанской на Люстдорфскую дорогу, а улица вдоль нового 18 маршрута получила название Фонтанской дороги.

Как появился трамвай «Жди меня»

От 16 станции Большого Фонтана вдоль моря вплоть до Дачи Ковалевского один из самых интересных одесских трамваев под номером 19. Дело в том, что по маршруту была проложена только одна пара рельсов, а трамвай, который там ходил, имел две кабины. Он ходил медленно и очень редко. Многие пассажиры могли только увидеть, как он маячил где-то вдали. Именно за то острые на язык одесситы назвали 19 трамвай — «Жди меня».

В какой трамвай был запрещен вход взрослым и еще много интересного смотри в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

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