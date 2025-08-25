Ключевые моменты:

31-летний подозреваемый взят под стражу без права залога за организацию незаконных азартных игр и распространение преступного влияния

Во время обысков изъяты деньги, техника, документы и вещи, связанные с деятельностью покерного зала, который приносил доходы до 1,2 млн грн за ночь.

Детали дела

Как установило следствие, в 2023 году после побега предыдущего неформального лидера криминальной среды Измаила, задержанный взял на себя функции «куратора» — контролировал преступные денежные потоки, соблюдение «норм» среди криминальных группировок и решал внутренние конфликты. Его влияние распространилось на Измаильский и Болградский районы.

В сентябре 2024 года он собрал трех сообщников для организации покерного зала в Измаиле, куда допускали только по рекомендации «своих». В помещении, специально арендованном и подготовленном для азартных игр, обустроили вентиляцию, приобрели столы и игровые аксессуары.

Прибыль от деятельности клуба распределялась между участниками и пополняла «теневую кассу» криминального мира. Во время обысков правоохранители изъяли более 22 тысяч долларов, 60 тысяч гривен, 5,6 тысяч евро, технику и черновую бухгалтерию.

Ранее организатор уже был подозреваемым в судебных делах за хулиганство, грабежи и разбои с применением насилия.

Правоохранители продолжают следственные действия в отношении пособников и участников преступной сети.

Читайте также: