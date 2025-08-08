Ключевые моменты:
- В августе на Привозе богатый ассортимент овощей и фруктов: от абрикосов и слив до кукурузы и чеснока;
- Ну и конечно – без общения и одесского юмора на Привозе никуда!
- Цены на овощи варьируются: томаты – от 30 до 100 грн/кг, перец – до 120 грн, чеснок – до 150 грн;
- Фрукты: яблоки от 40 грн, виноград до 200 грн, клубника – до 220 грн за килограмм;
- Яйца стоят от 55 грн за десяток, творог – до 160 грн/кг, брынза – до 270 грн;
- Мясо: говядина от 130 до 290 грн, свинина – до 300 грн за кг;
- Рыба: судак – до 250 грн, карп и лобань – до 150 грн/кг.
«Все свеженькое, вкусненькое, этого года!»
Есть люди, которые по Привозу прогуливаются. Ну вроде как по парку. Только на рынке не присесть на лавочку. Ничего. Можно и постоять, а еще – поболтать.
Мужчина неспешно проходит, останавливается у продавщицы, на прилавке которой – весь августовский фруктово-овощной ассортимент.
– Сливы сладкие?
– Конечно. Очень вкусные.
– А дыни этого года?
– Естественно, этого года.
– А абрикосы?
– И абрикосы, конечно. Все свеженькое, все этого года. Вопросы у вас какие-то странные.
– Ничего странного, имею право спрашивать о товаре. А кукуруза не будет вариться часами?
– Да что вы! Сварится быстрее, чем вы мне еще какие-нибудь вопросы придумаете.
– Ничего не придумаю. Хорошей вам торговли!..
Мужчина собирается идти дальше. Продавщица:
– И зачем столько вопросов, если ничего не покупаете?
– В жару надо общаться. Кстати, не только в жару…
А как цены?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 30–100 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 50–120 грн;
- баклажаны – 50–120 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 130–150 грн;
- морковь – 35–50 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 13–15 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 40–70 грн;
- груши – 70–120 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–150 грн;
- виноград – 70–200 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- вишня – 80–150 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- крыжовник – 150–200 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 40–70 грн;
- арбузы – 18-20 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
