Ключевые моменты:

В августе на Привозе богатый ассортимент овощей и фруктов: от абрикосов и слив до кукурузы и чеснока;

Ну и конечно – без общения и одесского юмора на Привозе никуда!

Цены на овощи варьируются: томаты – от 30 до 100 грн/кг, перец – до 120 грн, чеснок – до 150 грн;

Фрукты: яблоки от 40 грн, виноград до 200 грн, клубника – до 220 грн за килограмм;

Яйца стоят от 55 грн за десяток, творог – до 160 грн/кг, брынза – до 270 грн;

Мясо: говядина от 130 до 290 грн, свинина – до 300 грн за кг;

Рыба: судак – до 250 грн, карп и лобань – до 150 грн/кг.

«Все свеженькое, вкусненькое, этого года!»

Есть люди, которые по Привозу прогуливаются. Ну вроде как по парку. Только на рынке не присесть на лавочку. Ничего. Можно и постоять, а еще – поболтать.

Мужчина неспешно проходит, останавливается у продавщицы, на прилавке которой – весь августовский фруктово-овощной ассортимент.

– Сливы сладкие?

– Конечно. Очень вкусные.

– А дыни этого года?

– Естественно, этого года.

– А абрикосы?

– И абрикосы, конечно. Все свеженькое, все этого года. Вопросы у вас какие-то странные.

– Ничего странного, имею право спрашивать о товаре. А кукуруза не будет вариться часами?

– Да что вы! Сварится быстрее, чем вы мне еще какие-нибудь вопросы придумаете.

– Ничего не придумаю. Хорошей вам торговли!..

Мужчина собирается идти дальше. Продавщица:

– И зачем столько вопросов, если ничего не покупаете?

– В жару надо общаться. Кстати, не только в жару…

А как цены?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 30–100 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 50–120 грн;

баклажаны – 50–120 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 130–150 грн;

морковь – 35–50 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 13–15 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 40–70 грн;

груши – 70–120 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–150 грн;

виноград – 70–200 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

вишня – 80–150 грн;

клубника – 180–220 грн;

крыжовник – 150–200 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 40–70 грн;

арбузы – 18-20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 55-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-290 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-220 грн.

Свинина

задняя часть – 200-230 грн;

шея – 280-300 грн;

лопатка – 220-250 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

Фото автора