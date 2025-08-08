Ключевые моменты:

  • В августе на Привозе богатый ассортимент овощей и фруктов: от абрикосов и слив до кукурузы и чеснока;
  • Ну и конечно – без общения и одесского юмора на Привозе никуда!
  • Цены на овощи варьируются: томаты – от 30 до 100 грн/кг, перец – до 120 грн, чеснок – до 150 грн;
  • Фрукты: яблоки от 40 грн, виноград до 200 грн, клубника – до 220 грн за килограмм;
  • Яйца стоят от 55 грн за десяток, творог – до 160 грн/кг, брынза – до 270 грн;
  • Мясо: говядина от 130 до 290 грн, свинина – до 300 грн за кг;
  • Рыба: судак – до 250 грн, карп и лобань – до 150 грн/кг.

«Все свеженькое, вкусненькое, этого года!»

На Привозе. Август 2025

Есть люди, которые по Привозу прогуливаются. Ну вроде как по парку. Только на рынке не присесть на лавочку. Ничего. Можно и постоять, а еще – поболтать.

Мужчина неспешно проходит, останавливается у продавщицы, на прилавке которой – весь августовский фруктово-овощной ассортимент.

– Сливы сладкие?

– Конечно. Очень вкусные.

– А дыни этого года?

– Естественно, этого года.

– А абрикосы?

– И абрикосы, конечно. Все свеженькое, все этого года. Вопросы у вас какие-то странные.

– Ничего странного, имею право спрашивать о товаре. А кукуруза не будет вариться часами?

– Да что вы! Сварится быстрее, чем вы мне еще какие-нибудь вопросы придумаете.

– Ничего не придумаю. Хорошей вам торговли!..

Мужчина собирается идти дальше. Продавщица:

– И зачем столько вопросов, если ничего не покупаете?

– В жару надо общаться. Кстати, не только в жару…

А как цены?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30–40 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 30–100 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 50–120 грн;
  • баклажаны – 50–120 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 130–150 грн;
  • морковь – 35–50 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 13–15 грн (за один початок).

Цены на овощи на Ппривозе

Покупательница на одесском Привозе

Цены на Привозе: картошка

Зелень на Привозе

В августе на Привозе богатый ассортимент овощей и фруктов

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 40–70 грн;
  • груши – 70–120 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–150 грн;
  • виноград – 70–200 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • вишня – 80–150 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • крыжовник – 150–200 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 40–70 грн;
  • арбузы – 18-20 грн.

Фрукты на Привозе

Цены на Привозе: сливы

Цены на Привозе: дыни и арбузы

Цены на Привозе в августе: фрукты, овощи

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Цены на яйца на Привозе в августе

Цены на Привозе: творог и брынза

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Цены на Привозе: мясо и колбасы

Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Цены на Привозе: рыба

Фото автора

