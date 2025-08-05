Последствия пожара и взрывов

Пожар и взрывы усугубили и без того плачевное состояние здания, оставив его без окон и с серьезными повреждениями. Еврейская община Одессы резко осудила этот акт агрессии, призывая мировое сообщество к немедленной реакции.

Ночная атака 4 августа 2025 года нанесла синагоге новые повреждения. Пожар, вызванный попаданием беспилотника, уничтожил окна и усилил разрушение здания, которое уже находилось в аварийном состоянии.

Из истории синагоги на Пересыпи

Хотя синагога в последние годы не использовалась, она оставалась важным символом еврейского наследия города, где «на протяжении многих поколений хранились старинные свитки и книги».

Как сообщала «Одесская жизнь» в 2020 году, синагога «Нахлас Елиезер», также известная как синагога Клеймана, была построена в конце XIX века на пожертвования местных жителей для еврейской общины промышленного района Пересыпь. На протяжении почти ста лет она оставалась важным духовным центром Одессы. До закрытия в 1920-х годах советской властью синагога служила домом молитвы, памяти и святости, где хранились старинные свитки Торы и священные книги.

После закрытия центральной синагоги на Пушкинской в 1950-х годах «Нахлас Елиезер» стала единственной действующей синагогой в Одессе, а ее пекарня обеспечивала мацой не только местных жителей, но и верующих из соседнего Кишинева.

В 1992 году молитвенный зал с 25-метровыми потолками обрушился, оставив лишь пекарню и хозяйственные помещения. К счастью, тогда обошлось без жертв, а свитки Торы удалось спасти. До 1996 года верующие продолжали молиться в уцелевшей части здания, пока закон о реституции не позволил еврейской общине вернуть синагогу на Ришельевской. С тех пор «Нахлас Елиезер» оставалась заброшенной, постепенно разрушаясь.

Уже до атаки заброшенное состояние синагоги усложняло возможность реставрации, а новые повреждения лишь ухудшили ситуацию…

Как выглядит синагога сегодня — смотрите на наших фотографиях…

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