Очень печальная картина

По данным ГСЧС в Одесской области, в результате атаки беспилотниками типа «Shahed-136» на радиорынке вспыхнул масштабный пожар. Огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где хранилась электроника и бытовая техника. В частности, повреждено 50 павильонов, 8 из них разрушены полностью. Кроме рынка, пострадали четырехэтажное частное здание, гараж, два склада и шесть легковых автомобилей. К счастью, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Посещение места происшествия показывает печальную картину: от некоторых павильонов не осталось ничего, лишь обгоревшие обломки. Рабочие убирают стекло, собирают остатки товара, который чудом уцелел, и закрывают разбитые витрины листами OSB. То, что еще вчера было оживленными торговыми точками, сегодня выглядит как рана на теле города.

Как это выглядит сегодня — смотрите на наших фото.

Немного истории

Радиорынок на Пересыпи, известный среди местных как «Летучий голландец», — это больше, чем просто торговая площадь. Это место с историей, уходящей корнями в 80-е годы, когда он начинался как «блошиный» радиобазар. Со временем он превратился в большой рынок, где можно найти все — от радиодеталей до современных гаджетов, от ремонта ноутбуков до зарядки телефонов в специально оборудованных местах, появившихся во время войны.

Рынок расположен рядом с остатками старинной синагоги, а его узкие улочки и переулки создают впечатление лабиринта, который знают только завсегдатаи. Здесь всегда можно было получить совет, найти редкий чехол для старенького телефона или мастера, который «вникнет в проблему», даже если вы не можете ее четко объяснить. Объявления на павильонах, «планшеты» с радиодеталями, сад камней у входа — все это создавало уникальную атмосферу, соединяющую прошлое и настоящее.

Радиорынок не раз оказывался под угрозой сноса или перестройки, вызывая жаркие споры среди одесситов. В 2023 году «Одесская жизнь» писала о нем как о месте, где каждый может найти что-то нужное, от «пауэрбанка подешевле» до сложных ремонтов техники. Несмотря на военное время и уменьшение потока людей, рынок оставался живым, сохраняя репутацию места, где «умеют слушать» и решать проблемы.

Сегодня же радиорынок получил тяжелый удар. Атака не только уничтожила павильоны, но и нанесла болезненный удар по одному из символов Одессы — месту, которое было частью ее повседневной жизни…

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