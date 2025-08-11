Ключевые моменты

В понедельник, 11 августа, ожидаются средние магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.

Как сообщает ресурс Мeteoagent, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За это время на Солнце зафиксировано семь вспышек класса C и три вспышки класса M, наибольшая из которых М1,7.

Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М1,7 может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность остается умеренной, с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 20%, а в ероятность большого геомагнитного шторма – 5%

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в понедельник, 11 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя во время магнитных бурь