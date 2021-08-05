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Вечерняя Дерибасовская: как гуляет-развлекается народ (фоторепортаж)

Вечерняя Дерибасовская: как гуляет-развлекается народ (фоторепортаж)

На Одессу опускается летний августовский вечер… Город зажигает огни, и в это время широко распахивает свои «объятия» наша Дерибасовская: ведь именно в это время она начинает жить особой жизнью.

Манящий свет кафе и ресторанов, уличные художники и музыканты, лошадки, байки… Наверное здесь представлен полный «ассортимент» развлечений для гостей города (да и для горожан, пожалуй, тоже).

Наш фотокорреспендент прогулялся по вечерней Дерибасовской и по Горсаду и посмотрел, как развлекается народ в последний месяц так стремительно уходящего лета:

Дерибасовская вечером
Дерибасовская вечером2
Дерибасовская вечером3
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Дерибасовская вечером5
Дерибасовская вечером6
Дерибасовская вечером7
Дерибасовская вечером8
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Дерибасовская вечером12
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Дерибасовская вечером14
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Кстати, напомним, в этом году самой знаменитой улице Одессы исполнилось 210 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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