Вечерняя Дерибасовская: как гуляет-развлекается народ (фоторепортаж)

На Одессу опускается летний августовский вечер… Город зажигает огни, и в это время широко распахивает свои «объятия» наша Дерибасовская: ведь именно в это время она начинает жить особой жизнью.

Манящий свет кафе и ресторанов, уличные художники и музыканты, лошадки, байки… Наверное здесь представлен полный «ассортимент» развлечений для гостей города (да и для горожан, пожалуй, тоже).

Наш фотокорреспендент прогулялся по вечерней Дерибасовской и по Горсаду и посмотрел, как развлекается народ в последний месяц так стремительно уходящего лета:

Кстати, напомним, в этом году самой знаменитой улице Одессы исполнилось 210 лет.