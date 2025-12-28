Ключевые моменты:

В результате атаки российских дронов на Одессу вечером 27 декабря повреждены 7 жилых домов и лицей, в зданиях выбито более 100 окон.

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме и эвакуировали четырех жителей.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Электротранспорт в Одессе все еще не ходит.

Из-за нагрузки на сети действуют аварийные отключения света.

Атака на Одессу 27 декабря: пострадали 7 жилых домов и лицей

Как сообщил сегодня утром глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак, в результате атаки повреждено более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики уже закрыли отверстия временно пленкой.

По состоянию на 8:00 28 декабря в оперативный штаб уже обратились за помощью 14 человек.

«Прилегающая к пострадавшим домам территория убрана. Проезд транспорта обеспечен», – добавил Лысак.

17 пострадавшим одесситам понадобилась помощь психолога

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки вечером субботы, 27 декабря, возникло возгорание технического и второго этажей двухэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали из дома четырех человек. Также повреждено остекление окон 4-этажного здания расположенного рядом лицея.

«Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 150 м кв. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них – 4 ребенка», – проинформировали в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате вечерней атаки нет.

Ситуация в городе в целом

Помимо этого, глава Одесской ГВА добавил, что в целом для обработки проезжей части и пешеходных зон в городе от гололеда всю ночь работала спецтехника КП «Городские дороги» на всех основных маршрутах.

Что касается электроснабжения в городе, то, по информации ДТЭК, по некоторым адресам сегодня действуют аварийные отключения из-за нагрузки линий.

Из-за последствий вражеских атак электротранспорт в Одессе до сих пор не работает. Курсируют автобусы.

Читайте также: «Это террор, а не стратегия»: эксперт объяснил настоящую цель ударов РФ по Одесщине.