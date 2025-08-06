Ключевые моменты:

Как выглядит сегодня обновленный спуск Виталия Блажко (Маринеско) в Одессе, где снова открыто движение маршруток;

На спуске Блажко также завершено обновление дренажной системы – теперь рельсы не должны проседать, как это было после ремонта 2019-2020 гг.

На спуске возобновлено движение автобусов маршрутов №121, 145, 146, 168, 242 и 250, но трамвай №7 здесь пока не ходит.

Когда ожидается запуск одесского трамвая №7 по спуску Блажко.

Новый облик спуска

Спуск Виталия Блажко подвергся масштабной реконструкции, которая началась 23 ноября 2024 года. Как сообщала «Одесская жизнь», после месяцев интенсивных работ спуск изменился до неузнаваемости: установлены новые трамвайные рельсы, уложена современная плитка.

Теперь дорогу украшает обновленное асфальтное покрытие с новой дорожной разметкой.

Ремонт также включал обновление дренажной системы, что должно было решить проблему проседания рельсов, возникшую после предыдущего капитального ремонта в 2019-2020 годах.

Ожидание трамвая №7

Хотя автобусное сообщение восстановлено, возвращение трамвайного маршрута №7 («Север-Юг») еще впереди. По словам депутата и главы транспортной комиссии Одесского горсовета Петра Обухова, подрядчик завершил ремонт трамвайных путей и в настоящее время ожидает разрешения на возобновление движения трамваев.

Ориентировочной датой запуска называют середину августа 2025 года, но точные сроки зависят от завершения реконструкции трамвайного кольца на улице 28-й Бригады (Паустовского), где продолжаются дополнительные работы и тестирование путей.

Фото автора