Пушистое сокровище города: хозяева одесских улиц и дворов

Сегодня, 8 августа, Международный день кота, который отмечается по инициативе Международного фонда защиты животных с 2002 года.

— Та у вас тут какой-то кошачий культ! — приходит к выводу туристка из Харькова, наблюдая, как одесситки кормят целый кошачий отряд на бульваре Жванецкого.

Правда, таки культ. И женщины эти приходят на бульвар Жванецкого каждый день и в любую погоду, чтобы кормить кошек, «прописавшихся» на склонах. И нужно видеть, как эти пушистики со склонов царственно подбираются к еде, словно делают бо-о-о-льшое одолжение. Еще бы, это одесские коты, наше пушистое сокровище, настоящие хозяева одесских улиц и дворов.

Ну особенные же существа! Даже Международный день котов отмечается не единожды. Международный день котов — 8 августа. В некоторых странах Европы котов чествуют в феврале. А еще свои «собственные» кошачьи дни есть в Японии, в США и других странах.

Коты для Одессы – это нечто само собой разумеющееся. И, кажется, сами хвостатики это понимают лучше всех. Еще бы, этих существ завезли к нам еще древние греки, и первые кошки стоили необычайно дорого. И по сей день знают себе цену. И попробуй отыщи хоть какую-нибудь мурлыку, которая бы не отличалась некой особенностью! А это кошачье ощущение собственного достоинства!

Ну вот и судите сами после этого, какая еще туристическая тропа могла у нас появиться в первую очередь? Конечно же, Кошачья!

Скульптурокошки — это наше нечто. И даже редкий стрит-артик обходится без них! И в Одессе есть даже своя Котейня-кофейня на Александровском проспекте, 3.

Но сами кошки-коты, особенно уличные, поглядывают на все это, словно свысока, будто намекая: «Рисуйте, создавайте, главное — кормите». Они и в котодомики залезают так, словно опять-таки делают одолжение: «Мы, мол, еще посмотрим, что вы там нам соорудили…».

Ах, как они ленивы! Как избалованы! Еще бы: официально признаны частью экосистемы города. Это же одесские кошаки!

Ну вот, к примеру, чем была знаменита одесская Базарина, та самая, которую Таня Штыкало увековечила в скульптуре? Тем, что была огромной! Ибо проживала эта красотка у мясного корпуса, услаждая взор своими могучими кошачьими телесами.

Впрочем, нет, я, кажется о кошачьей лени перебарщиваю. Были и есть в Одессе коты-служаки-трудяги. Это как, например, знаменитая кошка Фаза из магазина радиотоваров. Или вот те, что работают рекламой у зоомагазинов. Есть кототрудяги в ресторанах и кафе, и ювелирных магазинах. Есть музейные коты. Есть офисные коты. Есть… Впрочем, коты в Одессе есть везде, и попробуйте теперь доказать, что знаменитое «без кота и жизнь не та» родилось не в Одессе!

И не надо жаловаться, что коты у нас мышей-крыс не ловят! Да не ловят бывают, конечно, исключения, ибо обласканы и сыты до невозможности, будь то кот домашний или какой-нибудь одноглазый уличный рыжий ворюга в шрамах. Как воскликнула одна одесситка, завидя такое сокровище на улице:

— Вы на морду его посмотрите, он же сейчас треснет!

На что получила ответ:

— Так он же только что рыбы на Новом натрескался!

Дама тут же отреагировала:

— Ну и на здоровьечко ему!

Вот в этом и вся наша суть отношения к хвостатым: одесский кот должен быть сытым, и чем толще, тем лучше. И, кстати, одесские коты давно этот факт давно намотали себе на усы.

Мурлычьте на здоровье, хвостатики. Мы вас любим!

Больше наших прекрасных одесских котов смотрите в галерее:

Одесские коты Одесские коты Одесские коты Одесские коты Одесские коты Одесские коты Одесские коты

Фото: Мария Котова