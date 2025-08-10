Ключевые моменты:
- Пожар произошел 10 августа в 4-этажном доме на ул. Вадима Корженко (бывш. Осипова);
- Пожарные работали по повышенному номеру вызова;
- Эвакуированы 9 человек с верхних этажей с помощью лестницы. Пострадавших нет;
- Причины пожара и ущерб устанавливаются.
По информации спасателей, горело домашнее имущество в квартире на первом этаже 4-этажного жилого дома.
Пожарные, которые работали по повышенному номеру вызова, оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие квартиры.
Во время тушения пожара эвакуировали с верхних этаже 9 человек с помощью лестницы. К счастью, никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Еще новости Одессы по теме:
- Пожар в одесской многоэтажке: спасатели не допустили трагедии;
- В Одессе горел многоэтажный дом: спасли людей и кошку (фото);
- На ночном пожаре в Одессе спасли мужчину.