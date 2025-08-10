Ключевые моменты:

  • Пожар произошел 10 августа в 4-этажном доме на ул. Вадима Корженко (бывш. Осипова);
  • Пожарные работали по повышенному номеру вызова;
  • Эвакуированы 9 человек с верхних этажей с помощью лестницы. Пострадавших нет;
  • Причины пожара и ущерб устанавливаются.

По информации спасателей, горело домашнее имущество в квартире на первом этаже 4-этажного жилого дома.

Пожарные, которые работали по повышенному номеру вызова, оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие квартиры.

Пожар произошёл 10 августа в 4-этажном доме на ул. Вадима Корженко в Одессе

Во время тушения пожара эвакуировали с верхних этаже 9 человек с помощью лестницы. К счастью, никто не пострадал.

На пожаре в Одессе спасатели эвакуировали девять человек

Пожар в Одессе: пострадавших нет

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

