Осень в одесском парке Марка Твена

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области завтра переменная облачность, без осадков;
  • Температура днем +20+22°С в Одессе, до +25°С по области;
  • Температура морской воды составит 21-22°С.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 14 сентября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С тепла, днем воздух прогреется до 20-22°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Читайте также: Как одесситы Куяльник спасали (фоторепортаж)

Прогноз погоды в Одесской области на 14 сентября

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С тепла, местами она опустится до 10°С, днем 20-25°С выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вас заинтересует: На квасе, с угрем и варениками: какие борщи едят в Одесской области.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме