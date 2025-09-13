Ключевые моменты:
- В Одессе и области завтра переменная облачность, без осадков;
- Температура днем +20+22°С в Одессе, до +25°С по области;
- Температура морской воды составит 21-22°С.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 14 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С тепла, днем воздух прогреется до 20-22°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 сентября
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С тепла, местами она опустится до 10°С, днем 20-25°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
