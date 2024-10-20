Тайная лаборатория и бизнес-схемы Маразли: что скрывает одесский парк Шевченко (видео)

В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» эксперт нашего издания Александр Отдельнов отвечает на такие вопросы:

Как Маразли выстроил бизнес-схему на создании парка?

Где здесь спрятан огромный бриллиант?

Зачем в парке построили циклодром?

Что такое стеклотека и где ее хранят?

Как футбольный клуб Одессы «Черноморец» получил свое имя?

Ради какого памятника была намеренно открыта тайная лаборатория?

Кто научил нас закусывать коньяк лимоном и при чем здесь парк Шевченко?

Как Маразли заработал на создании парка Шевченко

Городской голова Григорий Маразли сделал очень много полезного для Одессы, но в этих хлопотах он никогда не забывал о личном финансовом интересе.

За несколько лет до открытия парка, городской голова перенес почти все предприятия, обслуживающие порт с улицы Канатной на окраину города, а освободившиеся участки продал через доверенных лиц под элитную застройку. Так на карте Одессы появилась самая буржуазная улица того времени – Новая, но почти сразу ее стали называть Маразлиевской.

Но в бизнес-схеме Маразли осталась огромная проблема – фасады роскошных особняков, где поселились самые богатые одесситы, выходили на большой пустырь, который простирался до самого моря.

Поэтому Маразли решил заложить здесь парк, чтобы поднять стоимость элитной недвижимости. Так возник самый уютный и одновременно самый интересный парк Одессы.

Где в парке Шевченко спрятан огромный бриллиант

Александровскую колонну построили в честь открытия парка российским императором Александром II. Памятник из черного лабрадора построен на очень прочном фундаменте из железобетона. Существует городская легенда, по которой будущий император соблазнил и бросил единственную дочь одного из самых богатых одесских купцов. Из-за этого девушка покончила с собой. А ее отец бросил в глубокий котлован с жидким бетоном огромный бриллиант, который должен был стать приданым дочери.

Зачем создали тайную лабораторию в парке Шевченко

Величественную фигуру Кобзаря отливали в Киеве, но при перевозке в Одессу часть постамента откололась. Чтобы это исправить и не делать лишнего шума, намеренно создали Лабораторию полимерных материалов. Постамент отремонтировали, а лаборатория втихаря просуществовала еще 14 лет, пока весь ее состав не эмигрировал из Союза аж в 80-е.

Как одесские футболисты стали «Черноморцем»

Как-то городские власти решили создать в парке большой пруд, берега которого повторят контуры Черного моря. По этому плану на месте крупных портов должны были построить рестораны с их названиями.

Но почему-то денег хватило только на то, чтобы выкопать огромную яму для пруда.

Образовавшуюся яму одесситы окрестили «Черным морем», на ее ровном дне было очень удобно играть в футбол. Поэтому местные юноши проводили здесь товарищеские матчи с иностранными моряками. Но поскольку у одесской команды не было денег на форму, они играли в матросских тельняшках. С тех пор одесских футболистов прозвали черноморцами, а самая первая в Украине команда получила название «Черноморец».

О том для чего нужна стеклотека и циклодром, кто научил нас закусывать коньяк лимоном и другие секреты парка Шевченко смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

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