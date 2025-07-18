Одесса – город, где спор о кулинарии превращается в спектакль, а каждая хозяйка знает: главное не рецепт, а вкус, настроение и умение подать! Вот вам свежий разговор о пицце… Вернее, об одесской версии, которую никакая Италия не переплюнет. Читайте, улыбайтесь – и, может, даже приготовите!
– Ой, вот я не понимаю… Шо вы носитесь со своей Одесской кухней? Кухня, как кухня. Наша не хуже.
– А ваша какая?
– Ну, итальянская…например.
– Так например или всё-таки итальянская?
– Хорошо. Итальянская.
– Ну и шо в вашей итальянской кухне будем сравнивать?
– Ну шо, шо…? Пиццу!
– Ага. Значит раскатала Софа тесто, намазала домашней сметанкой, порезала кружочками помидорку и такими же кружочками буженинку. Один слой помидорки, один слой мяска. Притрусила петрушечкой. Сверху ещё один слой помидорки и мяска, притрусила укропчиком. Сверху толстый слой тёртого сыра двух сортов. И в духовочку. Минут на 15-20. Вытаскиваем и накрываем полотенечком льняным ещё минут на пять. А за это время наливаем…Шо вам налить?
– Мммм. Зачем всего по два слоя?
– Так это у вас, в Италии… Экономят. А у нас любят покушать… И выпить. Шо вам налить?
– А шо у вас есть?
– А у нас есть… Всё, шо вы захотите.
– Ну это не пицца?
– А шо?
– Ну я не знаю.
– Ну не знаете, так и молчите. И молча кушайте. И бокальчик красного сухого марки Каберне. И нюхайте, нюхайте. Чем пахнет?
– Ой, таки да… Чем-то пахнет. Чем-то неуловимым… Очень оригинальным. Эффектно пахнет, я вам скажу. И шо это пахнет?
– Вот-вот! Это пахнет Одесская кухня.
Марина ГАРНИК
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