Одесса – город, где спор о кулинарии превращается в спектакль, а каждая хозяйка знает: главное не рецепт, а вкус, настроение и умение подать! Вот вам свежий разговор о пицце… Вернее, об одесской версии, которую никакая Италия не переплюнет. Читайте, улыбайтесь – и, может, даже приготовите!

– Ой, вот я не понимаю… Шо вы носитесь со своей Одесской кухней? Кухня, как кухня. Наша не хуже.

– А ваша какая?

– Ну, итальянская…например.

– Так например или всё-таки итальянская?

– Хорошо. Итальянская.

– Ну и шо в вашей итальянской кухне будем сравнивать?

– Ну шо, шо…? Пиццу!

– Ага. Значит раскатала Софа тесто, намазала домашней сметанкой, порезала кружочками помидорку и такими же кружочками буженинку. Один слой помидорки, один слой мяска. Притрусила петрушечкой. Сверху ещё один слой помидорки и мяска, притрусила укропчиком. Сверху толстый слой тёртого сыра двух сортов. И в духовочку. Минут на 15-20. Вытаскиваем и накрываем полотенечком льняным ещё минут на пять. А за это время наливаем…Шо вам налить?

– Мммм. Зачем всего по два слоя?

– Так это у вас, в Италии… Экономят. А у нас любят покушать… И выпить. Шо вам налить?

– А шо у вас есть?

– А у нас есть… Всё, шо вы захотите.

– Ну это не пицца?

– А шо?

– Ну я не знаю.

– Ну не знаете, так и молчите. И молча кушайте. И бокальчик красного сухого марки Каберне. И нюхайте, нюхайте. Чем пахнет?

– Ой, таки да… Чем-то пахнет. Чем-то неуловимым… Очень оригинальным. Эффектно пахнет, я вам скажу. И шо это пахнет?

– Вот-вот! Это пахнет Одесская кухня.

Марина ГАРНИК

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