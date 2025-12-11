Ключевые моменты:

В Одессе на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, установили гигантскую ханукию.

Ханука – еврейский праздник, который длится восемь дней, в 2025 году с 14 по 22 декабря.

Праздник установлен в честь восстановления Второго Храма в Иерусалиме и чуда с лампадой Меноры.

Ханука символизирует победу света над тьмой, веры над неверием и важность преданности традициям.

Ханукия знаменует скорое начало еврейского праздника свечей – Хануки. В этом году он продлится с 14 по 22 декабря.

Что такое Ханука и ханукия

Ханука – еврейский праздник, который длится восемь дней. Он установлен в честь восстановления Второго Храма в Иерусалиме и чудес, связанных с лампадой Меноры. Праздник начинается 25-го дня месяца Кислев по еврейскому календарю, обычно приходящийся на конец ноября или декабрь по григорианскому календарю.

Ханука связана с событиями, произошедшими во II веке до нашей эры, когда евреи под предводительством династии Хасмонеев (Макавей) восстали против греческого царя Антиоха IV Эпифана, пытавшегося насадить эллинскую культуру и религию. После победы евреи восстановили оскверненный храм и освятили его заново.

Согласно традиции, когда Храм был восстановлен, евреи нашли только один сосуд с освященным маслом, достаточным для горения Меноры всего на один день. Однако масло горело восемь дней, что позволило подготовить новую порцию чистого масла. Это считается чудом и основой праздника.

Ханука символизирует победу света над тьмой, духа над материей и веры над безверием. Этот праздник является напоминанием о мужестве и преданности традициям, а также о силе веры, способной творить чудеса.

В дни празднования Хануки принято зажигать ханукию – праздничный светильник, похожий на менору, только не с семью, а с девятью свечами. Восемь из них символизируют количество дней, в течение которых горела зажженная менора в храме, а девятая свеча, шамаш – это вспомогательная свеча, от нее зажигают остальные.

На первый день Хануки на светильнике зажигают первую свечу, на восьмой день – горят все.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе пройдут новогодние праздники.