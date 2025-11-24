Ключевые моменты:

Певец из Одессы MELOVIN объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотей и опубликовал романтичные фото с Майдана.

Певец подчеркнул, что представители ЛГБТ-сообщества – такие же украинцы и защитники страны.

Пара планирует официально зарегистрировать отношения после вступления в силу закона №9103.

Петр Злотя – парамедик, санитарный инструктор и военный повар, служит в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

«Любовь не спрашивает разрешения»

О помолвке 28-летний певец сообщил на своей странице в Instagram.

На фото показано, что Петр Злотя, став по традиции на одно колено, подарил своему избраннику огромный букет красных роз и золотое обручальное кольцо.

«На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал «да», – поделился Melovin.

При этом он добавил: представители ЛГБТ – не идеология и не организация: «Они – наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни».

Вы также можете узнать: Певец из Одессы MELOVIN мобилизовался в ВСУ

При этом мнения комментаторов в соцсетях разделились: многие поздравили влюбленных, но нашлись и «хейтеры», которые в резкой форме просили не демонстрировать открыто однополые отношения, а также ехидно интересовались, не «отмазал» ли певец своего возлюбленного от военной службы.

Позже в социальной сети Threads Melovin добавил, что пара намерена официально узаконить свои отношения, как только вступит в силу соответствующий закон.

«Как только закон 9103 вступит в действие и будет подписан господином президентом, мы будем первыми, кто призовет всех вас, на роспись. И каждый и каждая, будет с бокалом игристого за наш счет», – поделился одесский певец.

Что известно об избраннике MELOVINа

Петр Злотя – санитарный инструктор, боевой медик и военный повар под псевдонимом «Матадор».

Он вступил в ряды ВСУ в 20 лет, сразу же после начала полномасштабного вторжения. Сначала служил по специальности – поваром, а затем переучился на парамедика, чтобы спасать раненых. Служил медиком в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.

В интервью «Суспільному» военный признавался, что с детства мечтает стать пластическим хирургом и планирует получить образование, чтобы работать с ранеными военными.

Ранее Петр сделал каминг-аут, открыто признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В то же время, по его словам, на его отношения с военным командованием и побратимами это никак не повлияло.

Читайте также: MELOVIN: как живет и чем занимается одесский певец в свои 26 лет.

Фото: instagram.com/melovin_official