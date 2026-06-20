Ключевые моменты:

Переулок Сергея Эйзенштейна до 2016 года носил название 2-й Колхозный

Переименование прошло в рамках декоммунизации по распоряжению главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили

Эйзенштейн снял в Одессе фильм «Броненосец „Потемкин“», который считается одним из самых влиятельных фильмов в истории кино

Именно после выхода фильма знаменитая лестница получила народное название Потемкинская, став одним из главных символов города

Переулок Сергея Эйзенштейна появился на карте Одессы 26 апреля 2016 года. Тогда председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда улиц и переулков в рамках выполнения закона о декоммунизации.

До этого переулок носил название 2-й Колхозный. Новое имя предложила Историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета, которая рекомендовала увековечить память выдающегося кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.

Решение было связано не только с мировым значением режиссера, но и с его тесной связью с Одессой: именно здесь проходили съемки фильма «Броненосец „Потемкин“», благодаря которому Потемкинская лестница стала одним из самых узнаваемых символов города.

Информация о переименовании содержится в распоряжении Одесской ОГА, материалах Историко-топонимической комиссии и официальных перечнях декоммунизированных топонимов Одессы.

Что такое колхозы и почему они “дело добровольное”

Но начнем с пояснения прежнего названия, потому что эти «КОЛлективные ХОЗяйства» на селе исчезли 35 лет назад, и не каждый, читающий эти строки сегодня, четко представляет себе, что такое колхоз.

Хотя до сих пор бытует фраза «Колхоз — дело добровольное», но реалии век назад, в период появления колхозов, были совсем другими: «Колхоз — дело добровольное: хочешь вступай, не хочешь — расстреляем». После установления власти коммунистов , в СССР начали вместо единоличных хозяйств «сколачивать» коллективные. При этом земля, сельхозтехника, инструментарий, скот, семенной материал и т.п. передавались в совместную собственность и были под общественным управлением колхозников, а плоды труда распределялись общим решением участников.

Насколько тогда сельчане хотели идти в колхозы, талантливо, хотя и однобоко (а как иначе — его сам Сталин в июне 1932 года за профессионализм расхвалил) описал в «Поднятой целине» Михаил Шолохов. Несколько поколений советских школьников подробно штудировали эту «идеологически правильную» книгу.

Нас учили ненавидеть «кулаков», т.е. не желавших идти в колхозы зажиточных, хозяйновитых сельчан, и уважать голытьбу типа булгаковского Шарикова, желавшую «забрать всё и поделить». Процесс коллективизации шёл с трудом: много было волевых, волюнтаристских решений партруководства, много было среди крестьян противников коллективного хозяйствования. «Что наше — то ничьё», — утверждали они. Но, так или иначе, за 20 лет коллективизация была завершена. Недовольные без дела не остались — они трудились в ГУЛАГе.

Кстати, вот колхозные реалии: «Работа в колхозе: утром встал — уже опоздал» (С рассвета вкалывать надо!). Для объективности скажем, что у «колхозной медали», как у любой , есть 2 стороны. Многое зависело от личности председателя колхоза.

Была в Одессе улица в честь мудрого мужика — Макара Посмитного, а с 2024 года она — Балтиморская.Так вот, этот Посмитный — легенда колхозного движения, в лучшем понимании этого слова. Его колхоз стал своего рода эталоном образцового ведения хозяйства, труженики там жили по-людски.

Хотя не следует забывать дикий факт: у советских колхозников вплоть до 1970-х — 1980-х годов не было …паспортов! С 1932 года паспорта получали жители городов, рабочих посёлков, работники строек и предприятий. Колхозникам паспорта не выдавали, чтобы ограничить их свободное перемещение.

Для поездок им выдавали справки от правления колхоза. Дурдом! 1974 год: вышло правительственное Постановление о введении новых паспортов СССР. Оно формально открыло возможность выдавать паспорта сельским жителям. Реально массовая паспортизация колхозников началась в 1976–1981 годах.

В некоторых отдалённых районах паспорта выдавали вплоть до середины 1980-х. К концу 1980-х годов почти все сельские жители имели паспорта. После 1990 года, когда начался развал Советского Союза, начали распадаться и колхозы: вновь был произведён передел земли, возродились единоличные хозяйства…

Сергей Эйзенштейн — режиссер, прославивший Одессу на весь мир

Ну а теперь — об «неодесском одессите» Сергее Эйзенштейне. Начнем с того, что именно с его легкой руки самая знаменитая в Одессе и далеко за ее пределами лестница называется Потемкинской. Она получила своё нынешнее название не потому, что её строил или как-то был связан с ней князь Потёмкин. На самом деле лестница была построена значительно позже, в 1837–1841 годах, и называлась Приморской, Бульварной, Ришельевской и т.д.

Название «Потёмкинская» стало популярным после выхода фильма «Броненосец «Потёмкин»», созданного Сергеем Эйзенштейном. В знаменитой сцене фильма по этой лестнице катится детская коляска во время расстрела демонстрантов в 1905 году. Картина получила мировую известность, и лестницу стали ассоциировать именно с «Потёмкиным». Официально название «Потёмкинская лестница» было закреплено в 1950-х годах. Показательно, что в последние годы Украинский институт национальной памяти указывает, что исторически более корректным названием является «Приморская лестница». Дойдет ли дело до официального переименования — жизнь покажет.

Благодаря фильму «Броненосец „Потёмкин“» имя Эйзенштейна стало синонимом советского кино 1920-х годов. В 1958 году в результате опроса киноведов из 26 стран «Броненосец „Потёмкин“» был признан «лучшим фильмом всех времён и народов».

Сергей Эйзенштейн родился в Риге в 1898 году в очень благополучной семье. В 1906 году семья уехала в Париж, там Сергей впервые увидел кинофильм. Но творческий его путь начался намного позднее, когда в 1918 году он служил в Красной армии. Он принимал участие в спектаклях Клуба коммунистов в качестве режиссёра, художника-декоратора и актёра. После демобилизации Эйзенштейн устроился художником-декоратором в труппу рабочего театра Пролеткульта. Тогда, как и многие, он увлёкся идеей разрушения старого искусства и «революционизирования» театра.

В 1921 году Эйзенштейн поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские, которыми руководил Всеволод Мейерхольд, работал над несколькими постановками, среди которых свободная интерпретация пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». В 1923 году эту классическую комедию он превратил в так называемый «монтаж аттракционов». В пьесе от оригинала остались лишь имена автора и героев, всё остальное было превращено в монтаж аттракционов: сцена стала цирковым манежем, над головами зрителей был натянут трос, на котором танцевали актёры, и так далее. А давайте-ка вспомним, как романе «12 стульев» Остап Бендер и Киса Воробьянинов приезжают в Ялту и в поисках одного из стульев попадают на авангардный спектакль — гоголевскую «Женитьбу» театра «Колумб». Ильф и Петров описывают спектакль примерно так: Агафья Тихоновна ходит по проволоке над сценой, Подколесин разъезжает верхом на слуге Степане, декорации состоят из абстрактных фанерных конструкций, в классический текст вставлены современные политические шутки и лозунги. Так вот, театр «Колумб» — собирательная пародия на экспериментальные постановки 1920-х годов. В нём угадываются черты спектаклей — атракционов Эйзенштейна и Мейерхольда.

Среди аттракционов был и снятый заранее небольшой киноролик под названием «Дневник Глумова» — первый кинематографический опыт Эйзенштейна. В 1925 году в прокат вышел его фильм «Стачка», который назвали революционным и новаторским.

«Одесская жизнь» подготовила Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено). Надеемся, он будет вам полезен.

Как снимали «Броненосец Потемкин»

Тогда правительство поручило Эйзенштейну съёмки фильма «1905 год». Приехав с группой в Одессу, Эйзенштейн понял, что, воссоздав на экране восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», можно передать идею о непобедимости революционных масс. Съёмки велись на месте реальных исторических событий и на старом броненосце «Двенадцать апостолов», служившем в то время арсеналом боеприпасов. Премьера фильма «Броненосец „Потёмкин“» состоялась в декабре 1925 года в Большом театре. В январе 1926 года он вышел на экраны страны. «Броненосец „Потёмкин“» был назван шедевром мирового кино. Успех фильма во всём мире был беспрецедентным.

В 1929 году Эйзенштейн с коллегами отправился в зарубежную командировку «для освоения звуковой кинотехники». Цюрих, Берлин, Гамбург, Лондон, Кембридж, Антверпен, Амстердам, Брюссель, Париж…Потом он поехали в Мексику, где в течение года снимал киноэпопею «Да здравствует Мексика!», посвящённую освободительной борьбе мексиканского народа. На завершение фильма не хватило денег.Финансировавший съемки американец в конце 1931 года обратился к руководству СССР с просьбой частично возместить свои затраты. Сталин отказал, ответив, что «Эйзенштейн потерял доверие его товарищей в Советском Союзе. Его считают дезертиром, который порвал со своей страной. Боюсь, люди здесь вскоре потеряют к нему интерес». Лишь в 1932-м Эйзенштейн вернулся в СССР. До 1935-го был в тени. А следующим его фильмом стал «Бежин луг» — на тему убийства пионера Павлика Морозова. Но с этим фильмом «не срослось»: недолюбливал Сталин Эйзенштейна. В 1937 году приказом по Главному управлению кинематографии работы по постановке фильма были приостановлены. Эйзенштейну пришлось выступить с публичной самокритикой в печати.

Непростой оказалась и судьба его фильма «Александр Невский». Казалось бы — всё ОК, за этот фильм режиссёр был награждён орденом Ленина и получил звание доктора искусствоведения. Но сразу после подписания пакта Молотова — Риббентропа «Александр Невский» был изъят из проката, так как советское правительство хотело избежать обострения отношений с Германией. Тем не менее в марте 1941 года Эйзенштейн был удостоен за него Сталинской премии I степени. С началом Великой Отечественной войны «Александр Невский» вернулся на экран и сыграл мобилизующую роль в борьбе против немецких захватчиков.

В ноябре 1939 года Большой театр обратился к Эйзенштейну с предложением осуществить постановку «Валькирии» Вагнера. И тот, ранее никогда не ставивший опер, вынужден был согласиться. Ему объяснили, что постановка «Валькирии» имеет «важное государственное и международное значение», ведь Вагнер был любимым композитором Гитлера, что придавало постановке ещё большее политическое значение. Узнав о её подготовке, немцы даже предложили командировать в Москву своего дирижёра!18 февраля 1940 года в радиопередаче на немецком языке по московскому радио Эйзенштейн похвалил пакт Молотова — Риббентропа как вклад в «фундаментальное улучшение» политических отношений между Советским Союзом и Германией и как «основу» для упрочения и дальнейшего развития «дружеских отношений» между двумя странами». Премьера «Валькирии» состоялась 21 ноября 1940 года и была приурочена к завершившемуся визиту Молотова в Берлин. Она была снята с репертуара Большого театра 27 февраля 1941 года после шести показов.

Перед самым началом войны Эйзенштейн приступил к работе над исторической киноэпопеей «Иван Грозный». 5 сентября 1942 года был утверждён сценарий, а 22 апреля 1943 года начались съёмки. В Алма-Ате он создал мощную трагедию. Личность Ивана IV с его устремлениями к объединению русских земель, к присоединению Казани, к выходу в Балтику и с его чудовищной жестокостью была изображена Эйзенштейном и актёром Николаем Черкасовым с редкостной силой. Стержневая идея фильма — «За русское царство великое». Первая серия «Ивана Грозного» вышла на экраны в январе 1945 года и получила единодушное признание зрителей и критики как в Советском Союзе, так и за рубежом. В 1946 году Эйзенштейн был удостоен за неё Сталинской премии I степени.

2 февраля 1946 года в Доме кино на балу в честь лауреатов Сталинской премии с Эйзенштейном случился инфаркт. Он умер от очередного сердечного приступа в феврале 1948 года на 51-м году жизни. Похоронен в москве.

Не будем исключать, что кто-то, прочитав выше о некоторых, сомнительных, по нынешним меркам, нюансах творчества дважды лауреата Сталинской премии Эйзенштейна, задумается: а где же наша пресловутая декоммунизация топонимов? Кто-то другой за такие, как говорят в Одессе, мансы уже давно слетел бы с уличных табличек! Что ж, напомню: в 2016-м, когда переулок перестал быть Колхозным, вопрос декоммунизации топонимов руба еще не стоял.

Прошу ни в коей мере не считать это призывом к пересмотру взглядов на творчество Сергея Эйзенштейна и на наличие «его» переулка в Одессе! Буду признателен за обмен мнениями.

Ранее мы рассказывали как улица Лизы Чайкиной стала улицей Божия.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса