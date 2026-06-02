Ключевые моменты:

Улица Адмирала Лазарева в Одессе официально переименована в улицу Михаила Болтенко

Решение принято в рамках законодательства Украины о деколонизации и деимпериализации топонимов

Михаил Болтенко был одним из самых известных археологов Одессы и исследователем древней истории Северного Причерноморья

Ученый пережил репрессии 1930-х годов, а его научные работы до сих пор остаются важными для археологии Украины

В Одессе продолжается деколонизация городской топонимики

Переименование улицы Адмирала Лазарева стало частью масштабного процесса деколонизации топонимики в Одессе и области. Летом 2024 года председатель Одесской областной государственной администрации подписал распоряжение о переименовании десятков городских объектов, названия которых подпадали под действие Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Всего в Одессе было изменено 85 топонимов, а в области — более 400.

В опубликованных списках переименований улица Адмирала Лазарева получила имя Михаила Болтенко — украинского историка, археолога и педагога, чья научная деятельность была тесно связана с Одессой и Причерноморьем.

Лазарев командовал флотом на Черном море и открыл Антарктиду

Эта улица расположена на Молдаванке. Прежних названий у нее — мало не покажется. После горбачевской перестройки ее наименовали в честь Адмирала Лазарева, а до этого она носила имя Лазарева Петра (1881-1920) — участника Январского восстания, бывшего командующего 3-й революционной армией, делегата II-го Всероссийского съезда Советов, руководителя подполья в Одессе во время пребывания в городе деникенцев (1919-1920 г.г.). Он был ими арестован и расстрелян за несколько дней до освобождения города Красной Армией. А еще до того это была Цыганская улица, затем — Малороссийская, а еще — Панаса Мирного.

Лазарев Михаил Петрович (1788-1851) — адмирал, российский флотоводец, мореплаватель, к Одессе имел прямое отношение, как минимум потому, что именно по его инициативе в 1845 году был построен первый маяк непосредственно на территории порта. С 1832 года он — начальник штаба Черноморского флота, с 1833 года — командующий Черноморским флотом и военный губернатор Севастополя и Николаева. Участвовал во многих морских и не только сражениях, а еще оставил свой след на Земле, участвуя в открытии Антарктиды и многочисленных островов (помощник начальника кругосветной экспедиции Беллинсгаузена). Среди его воспитанников немало известных флотоводцев, к примеру, Павел Нахимов.

Археолог Болтенко открыл Усатовскую культуру, исследовал Ольвию, Тиру и остров Березань

В соответствии с действующим законодательством Украины о деимпериализации топонимов, эта улица переименована, сейчас она носит имя Михаила Болтенко.

Родился Михаил Федорович в 1888 году. Отец его был военным, семья часто переезжала: Михаил поступил в гимназию в Иркутске, продолжил образование в Томске, в Варшаве, и только в 1907 году в Одессе его завершил. Далее поступил на историко-филологический факультет Одесского( тогда — Новороссийского) университета и закончил его в 1912-м.

В университете серьезно заинтересовался археологией, участвовал в раскопках на острове Березань и в античной Тире (ныне Белгород-Днестровский). В 1913 году стал действительным членом Одесского общества истории и древностей, преподавал классические языки и историю. Самостоятельно полевую исследовательскую работу Михаил Болтенко начал уже в послереволюционный период. В 1921 году он открыл в селе Усатово (это пригород Одессы) интересные памятники позднего трипольского периода (эта культура получила название усатовской). Раскопки в Усатово продолжались много лет, а труды Болтенко заняли достойное место в археологической науке. Также велик вклад Болтенко в исследования Ольвии и острова Березань, с 1924 – он член Ольвийской экспедиции, позднее стал руководителем. Он установил существование на месте античных развалин Ольвии средневекового поселения, его труды и выводы из них изменили существовавшее мнение об исторических вехах Березани. Ученый доказал, что остров был заселён еще в первые века нашей эры, т.е. еще до основания древнегреческих поселений. Особенное значение имеет открытие на Березани древнеславянских памятников X—XIII веков, подтвердивших важную роль острова в истории Киевской Руси. Михаил Фёдорович работал в Одесском археологическом музее с 1921 года, преподавал в вузах города. Он – действительный член Всеукраинского Археологического комитета и Берлинского Археологического института, кандидат исторических наук. Имя Михаила Болтенко стало символом профессионального исследования и проведения раскопок на юге Украины и, в частности, в Одесской области . Ушел из жизни он в 1959 году, похоронен в Одессе.

Добавим, что было бы удивительно, если бы личность такого уровня смогла пройти мимо пристального внимания «спецорганов» в период их властвования. В 1934 году Болтенко по доносу коллеги арестовали «за контрреволюционную деятельность», приговорили к 5 годам лагерей и отправили в Дальлаг (Владивосток). Там он по состоянию здоровья был переведен на работу в совхоз, а зимой 1935 года – освобожден. После этого работал доцентом, завкафедрой классической филологии, профессором истфака Одесского университета. Семья жила на Пироговской улице, № 5. В 2019 году одесский мэр Труханов распорядился установить на фасаде этого здания мемориальную доску в память об археологе.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса