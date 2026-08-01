Ключевые моменты:

Возле Орловки исследуют древнее городище Картал и некрополь

Археологи нашли захоронение римлянина без части ноги

В могиле обнаружили редкую парадную конскую сбрую

Исследования памятника продолжаются и могут принести новые открытия

В Одесской области нашли несколько римских захоронений с необычными находками

Археологические исследования на памятнике Картал возле Орловки проводит научная экспедиция Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского. Комментарии о находках «Одесской жизни» предоставил руководитель экспедиции, профессор Игорь Бруяко. Информация основана на полевых материалах археологических раскопок, которые сейчас продолжаются на территории памятника, входящего в число важнейших археологических объектов Северного Причерноморья.

На юге Одесской области, возле села Орловка, продолжаются раскопки городища Картал и расположенного рядом некрополя. Местные жители называют это место «Каменная гора», и оно действительно возвышается среди степей.

— Долгое время нам был недоступен участок под виноградником, но в этом году хозяин пошел навстречу и разрешил сделать раскоп, — рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник Южноукраинского педуниверситета им. К. Ушинского Игорь Бруяко. — Мы надеялись, что здесь, на локации «Картал III», будет продолжение могильника раннего железного века, то есть среднего гальштата. Так и произошло: мы нашли два характерных захоронения, где людей хоронили на правом боку головой на юг. Таких захоронений здесь уже найдено 530, они стандартные.

Но рядом с этими могилами мы открыли захоронения римского времени: они вытянутые (так же, как хоронят сейчас), а голова ориентирована на север или северо-запад.

Между этими двумя типами захоронений — огромный временной промежуток: ранний железный век — это VIII век до нашей эры, а римское время — II–III века нашей эры. Такое соседство захоронений — случайность: когда римляне пришли сюда и основали свою крепость, они, конечно, не знали, что было здесь до них, и просто делали свое дело.

В одном из римских захоронений найден сопроводительный инвентарь — краснолаковая посуда. Такую парадную керамику обычно клали в могилу. В сосуде наверняка что-то находилось — напиток или пища. Это можно выяснить, если провести соответствующий анализ содержимого.

Особый интерес представляет захоронение, где умершего уложили необычным образом — со скрещенными на груди руками, словно он в чем-то раскаивается. При этом у него отсутствуют бедренная и одна берцовая кости правой ноги.

— Нельзя утверждать, что человек потерял ногу при жизни — тогда она отсутствовала бы полностью, но мы видим, что стопа находится на своем месте, — комментирует ученый. — Следов вмешательства «черных археологов» в могилу нет, здесь все очень аккуратно. Вероятно, имело место посмертное извлечение двух костей. То есть умершего похоронили нормально, а спустя некоторое время могилу открыли и забрали две кости правой ноги. Могу предположить, что такая процедура была связана со статусом похороненного — его как бы «обезвредили», лишив части ноги.

Но покойник без части ноги — это еще не все. Настоящей сенсацией стала третья римская могила, над которой работа продолжается прямо сейчас: в ней обнаружены парадное нагрудное украшение коня и вся его сбруя, точнее, металлические детали, поскольку ремни истлели.

— Я раскапываю этот объект уже 27 лет, но ни разу не видел, чтобы в захоронении римского периода находилась конская упряжь, — говорит профессор Игорь Бруяко. — Могу предположить, что похороненный имел особый статус. Во время расчистки могилы я уже вижу длинный металлический предмет, но пока не знаю, что это.

Какие еще сюрпризы будут обнаружены в этом необычном статусном захоронении, узнаем уже в ближайшее время — раскопки продолжаются.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области нашли трипольскую керамику там, где ее не ожидали.

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