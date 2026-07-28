Ключевые моменты:

Переулок лишился названия, связанного с российским городом

Новое имя присвоили режиссеру Сергею Параджанову

Решение принято в рамках государственной деколонизации

Параджанов считается классиком украинского мирового кинематографа

Почему в Одессе меняют названия улиц и переулков

После начала полномасштабной войны Украина ускорила процесс деколонизации публичного пространства. Основанием для переименования улиц, площадей и переулков стали Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», рекомендации Украинского института национальной памяти, а также решения органов местного самоуправления.

Одесса стала одним из городов, где этот процесс проходит наиболее масштабно: с карты города постепенно исчезают названия, связанные с Российской империей, СССР и современной Россией, а их место занимают имена украинских деятелей культуры, науки, военных и представителей мирового искусства, тесно связанных с Украиной.

Очередным этапом этого процесса стало переименование 2-го Магнитогорского переулка в Киевском районе. Название происходило от российского города Магнитогорска на Урале и не имело исторической связи с Одессой. Теперь переулок носит имя Сергея Параджанова — выдающегося режиссера, сценариста и художника, создавшего фильм «Тени забытых предков», который считается одной из величайших картин в истории украинского кино. При подготовке материала использованы биографические сведения о режиссере, данные о процессе переименования и исторический контекст деколонизации украинской топонимики.

Магнитогорск – российский город на Урале

Очередной акт дерусификации одесских топонимов: в Киевском районе переулок 2-й Магнитогорский теперь носит имя Сергея Параджанова. Магнитогорск — это уральский город России, по прямой от нашей границы — 1,5 тыс. км, и хотя наши дроны по прямой не летают, все равно — достижимо.

Кстати, напомню: в Магнитогорске 31 декабря 2018 года на 2-м этаже в квартире 10-этажного жилого дома предположительно взорвался бытовой газ. В результате взрыва частично обрушился подъезд и погибли 39 человек. То есть, тамошние обитатели на своей шкуре еще тогда почувствовали, что такое обрушение высоток целыми секциями. При этом, я уверен, что с началом полномасштабной агрессии эрэфии против Украины многие из жителей Магнитогорска в той или иной мере способствовали и способствуют обрушению высоток в городах Украины и массовой гибели в них мирного населения.

Но ничего, бог, как известно, не фраер, он все видит. Высотками ВСУ не интересуются, а вот предприятий металлургии в Магнитогорске — что мусора. И будет справедливо, если они превратятся в строительный мусор…

Кто такой Сергей Параджанов

Теперь Сергей Параджанов (1924 — 1990) – «владелец» этого одесского переулка. Это русифицированное от армянского Саркиз Параджанян — украинский и армянский кинорежиссёр, сценарист и художник, представитель волны украинского поэтического кино.

Он внёс большой вклад в мировой кинематограф фильмами «Тени забытых предков» (1965) и «Цвет граната». Лауреат множества кинопремий, народный артист Украинской ССР (1990, посмертно) и Армянской ССР (1990), Национальная легенда Украины (2024, посмертно).

Добавим, что кинолента «Тени забытых предков» (по одноименной повести Михаила Коцюбинского) прочно занимает 1-е место в списке 100 лучших украинских фильмов. Параджанов прожил нелегкую, полную трагизма жизнь. Причину очень кратко и метко изложила известная советская поэтесса Бэлла Ахмаддулина: «Его вина состояла в том, что он был свободным». Да уж, в условиях советской несвободы это было той еще проблемой…

Родился он в Тбилиси, в средней школе, мягко говоря, не блистал успехами. В 1942 году поступил в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта, но вскоре бросил этот вуз и в 1943 году поступил на вокальный факультет Тбилисской консерватории. Брал уроки танца при Тбилисском оперном театре. Во время Второй мировой войны в составе концертной группы выступал в госпиталях.

В 1945-м Параджанов перевёлся в Московскую консерваторию, учился там вокалу. Но тут его привлёк кинематограф, и в 1946 году он поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), где учился в мастерской Игоря Савченко.

В институте тогда преподавали такие светила кинематографии как Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ученики Савченко вместе с учителем работали над фильмом «Тарас Шевченко». По воспоминаниям коллег, именно Параджанов предложил на роль Шевченко тогда ещё молодого актёра Сергея Бондарчука.

Первый арест Параджанова

Кстати, во время съёмок фильма Параджанов в августе уехал в Тбилиси, где был арестован по делу главы Грузинского общества культурных связей (ГОКС) — в рамках разгрома этой организации, члены которой обвинялись в «идеологическом отступлении». Сам Параджанов якобы попал в поле зрения Министерства ГосБезопасности из-за предложения разрисовать стены ГОКСа фресками с изображением святых.

Хотя формально обвиняемым вменялись в вину однополые отношения. Параджанов свою гомосексуальность на допросах не отрицал. 8 октября 1948 года, вместе с семью другими обвиняемыми, он был осуждён на закрытом судебном заседании Военным трибуналом войск МВД Грузии на 5 лет за «мужеложство».

За Параджанова вступился его учитель Игорь Савченко, он также привлёк таких знаковых деятелей культуры общесоюзного уровня, как Александр Корнейчук, Ванда Василевская, Натан Рыбак. И после рассмотрения кассационной жалобы Верховным судом СССР Параджанов был освобождён в декабре 1948 года.

«Одесская жизнь» подготовила Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено). Надеемся, он будет вам полезен.

Переезд в Украину и съемки «Теней забытых предков»

Закончил ВГИК Параджанов в 1951 году и был направлен в качестве режиссера-постановщика на Киевскую студию художественных фильмов. В дальнейшем, с Украиной оказалась связана значительная часть творческой биографии Параджанова.

В ноябре 1955 года он женился. В доме супругов Параджанов открыл своеобразный интеллектуальный салон, где бывали в гостях самые разные люди. Здесь режиссёр играл свои импровизированные спектакли, показывал отечественные и зарубежные фильмы. Тут же происходило откровенное, без идеологических купюр обсуждение художественных и общественно-политических вопросов. Уже тогда Параджанов попал в поле зрения КГБ.

В 1964 году на Киевской киностудии он снял фильм «Тени забытых предков». Эта кинолента стала первым самостоятельным крупным творческим успехом режиссёра. Особенностью фильма было то, что он был выпущен на украинском языке без (!) русского дубляжа — случай для СССР уникальный.

Хотя такое решение было продиктовано художественной необходимостью (чтобы не потерять характерный гуцульский говор и связанную с ним этническую атмосферу), оно было истолковано компартийным руководством как националистический политический жест. Прокат фильма в СССР был ограничен.

Здесь уместно вспомнить эпизод из другого фильма – «Служебный роман». Секретарша (Ахеджакова) интересуется мнением о модных сапогах у ретроградно и консервативно настроенной директрисы (Алиса Фрейндлих). Та фукает, что становится для Ахеджаковой сигналом: хорошая вещь, надо покупать.

Вот и «зафуканный» властями фильм Паражанова получил 39 международных наград (из них 24 «грн-при») в 21 стране. Параджанова поздравили его всемирно известные коллеги — Антониони, Куросава, Феллини. Журнал «Экран» (Польша)писал: «Это один из наиболее зрелищных и утонченных фильмов, которые нам довелось видеть в течение последних лет».

За рубежом «Тени забытых предков» шли под прокатным названием «Красные кони (или «Огненные кони»). Вполне понятно, что ни одну из вышеназванных премий сам Параджанов не получил: был в СССР такой термин – «невыездной»…

4 сентября 1965 года диссиденты Иван Дзюба, Вячеслав Черновол и Василь Стус выступили на премьере фильма «Тени забытых предков» в кинотеатре «Украина» с протестом против прошедшей накануне волны арестов представителей украинской национальной интеллигенции («шестидесятников»). Эта акция стала одним из первых публичных антисоветских выступлений в Киеве. Поддержку арестованным вместе с другими известными деятелями украинской науки и культуры открыто высказал и Параджанов.

В конце 1965 года Параджанов подписал «письмо Дзюбы» в ЦК КПУ, в котором осуждались русификация Украины и притеснения национальной культуры. Он выступал за проведение открытых судебных «политических» процессов, неоднократно высказывался за свободу слова в прессе.

Вынужденный переезд в Армению

ЦК КПУ отреагировал Постановлением с «наездом» на «серьезные недоработки с организацией производства фильмов на Киевской киностудии». Поняв «намек», Параджанов на несколько лет уехал в Армению, трудился там на студии «Арменфильм».

Созданный им там фильм «Саят-Нова» цензура изуродовала, т.к. в тот период Параджанов выступил против ввода войск СССР в Чехословакию. Он стал подписантом «письма 193-х» на имя Брежнева — с протестом против нарушения прав человека, продолжал критиковать советское партийное и кинематографическое руководство.

Его открыто недолюбливал тогдашний «глава» УССР Щербицкий, его «крамольные» деяния отслеживал лично глава КГБ СССР Андропов. Короче говоря, в 1973 году он был арестован и помещён в Лукьяновскую тюрьму (Киев).

Новый арест и приговор режиссеру-диссиденту

Параджанову были предъявлены обвинения в «совращении мужчин с применением насилия» и «организации притона разврата». На следствии Параджанов свою бисексуальность не скрывал, но эпизод изнасилования отрицал. Быстренько нашли несколько «пострадавших». Один из них вскоре покончил жизнь самоубийством, не выдержав давления следователя.

Историки и биографы режиссёра отмечают явный политический характер этого судебного процесса. Они указывают на необычайную скорость следствия, нестыковки доказательной части. Видя, что дело шито «белыми нитками», следователь по особо важным делам прокуратуры УССР добавил режиссёру обвинения в распространении порнографии и спекуляции антиквариатом. В апреле 1974-го Параджанову «впаяли» 5 лет колонии строгого режима.

Сказать, что годы заключения дались Параджанову тяжело — это не сказать ничего: статья у него по зоновским понятиям была ужасная. Пытки, избиения, издевательства, голод… Из-за издевательств Параджанов совершил попытку самоубийства. В тюрьме он заболел сахарным диабетом.

К счастью, во время и после суда над Параджановым поднялась широкая общественная кампания за его освобождение, вышедшая далеко за границы так называемого «соцЛАГЕРЯ». Вот лишь некоторые из вставших на его защиту знаменитостей: Андрей Тарковский, Виктор Шкловский, Юрий Никулин, Сергей Герасимов, Софико Чиаурели, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Роберт де Ниро, Джон Апдайк, Ирвинг Стоун и многие другие.

Однако власти игнорировали эти обращения. Считается, что в итоге ведущую роль в освобождении Параджанова сыграла Лиля Брик – писательница, в прошлом возлюбленная Маяковского. Её родная сестра, французская писательница Эльза Триоле, была замужем за французским писателем Луи Арагоном, пользовавшимся в СССР большим авторитетом. По просьбе Лили Брик он согласился в 1977 году посетить Москву и принять орден Дружбы народов. Во время визита Луи Арагон лично попросил Брежнева освободить Параджанова.

Освобождение Параджанова и третий арест

В результате режиссёр был выпущен на свободу за год до конца срока. Ему было запрещено жить в Москве, Киеве, Ленинграде и Ереване, поэтому он уехал в родной Тбилиси. Там поселился в доме своего детства, сходил на могилу матери, с которой не смог проститься (тюремщики не позволили). Он продолжил свои художественные поиски, но был «под запретом».

Осенью 1981 года ему удалось прорваться в Москву. Параджанов выступил в театре на Таганке на обсуждении скандального спектакля гонимого тогда Юрия Любимова «Владимир Высоцкий». В своей речи он опять подверг критике власть и её культурную политику.

Сотрудники КГБ не спали: в начале 1982-го Параджанова арестовали по высосанному из пальца обвинению. На этот раз «всего» 9 месяцев он просидел в тбилисской тюрьме: новый арест вызвал большой резонанс, вновь последовали ходатайства об освобождении от известных деятелей культуры. Параджанов получил условный срок и был освобождён в зале суда.

Среди заступившихся за него был и грузинский режиссер Резо Чхеидзе, которого здорово уважал «глава» Грузии Эдуард Шеварднадзе и это вновь открыло Параджанову путь в кинематограф. В 1983 году на студии «Грузия-фильм» стартовали съемки «Легенды о Сурамской крепости». Чтобы не вызывать недовольства Москвы (!), режиссёром картины был объявлен другой человек, а в его «помощники» утверждён Параджанов.

Возвращение Параджанова в кино и всемирная слава

В 1985 году прошли премьеры. Фильм был представлен на ряде международных кинофестивалей и получил мировое признание. В 1987 году Параджанову в Роттердаме на кинофестивале был вручён приз за лучший инновационный фильм. В этом же году он посетил Мюнхен, Венецию и Нью-Йорк.

Гостями его дома в Тбилиси были Марчелло Мастроянни, Ив Сен-Лоран и другие. К Параджанову приходит мировая слава. В апреле 1989 года на Стамбульском кинофестивале он получил за фильм «Ашик-Кериб» Почётный приз жюри, в своей речи он выступил за мир и дружбу между армянами и азербайджанцами, против разгорающегося карабахского конфликта.

Французская газета «Монд» тогда писала: «Лучшей витрины перестройки в советском кино, чем фильмы «Ашик-Кериб» Параджанова и «Маленькая Вера» Василия Пичула, на фестивале… трудно было б найти…».

Уже после этого успеха в Европе, «задним числом» и в СССР кинокартине «Ашик-Кериб» было выдано разрешение на прокат. В этом же году Юрий Ильенко снял по совместному сценарию с Параджановым фильм «Лебединое озеро. Зона» по мотивам новелл, посвящённых тюремному заключению режиссёра.

На киностудии «Арменфильм» 7 июня 1989 г. был первый день съёмок параджановского фильма-автобиографии «Исповедь», сценарий к которому был начат ещё в 1969 году. Было отснято 300 метров рабочей плёнки. Этот день оказался последним съёмочным днём в жизни режиссёра — на следующий день он начал кашлять кровью.

Диагностировали рак лёгких, он был госпитализирован и прооперирован, однако опухоль дала метастазы. Режиссёр возвратился в Тбилиси, где состояние его постепенно ухудшалось. Но в конце года Параджанов поехал на кинофестиваль в Лиссабон. Оттуда он возвратился уже в Ереван. 27 февраля Параджанову было присвоено звание народного артиста Украинской ССР, 19 июня — народного артиста Армянской ССР.

22 мая по приглашению президента Франции Франсуа Миттерана режиссёр вылетел для лечения в Париж. Однако спасти его было уже невозможно — состояние Параджанова стремительно ухудшалось. 20 июля медицинский борт доставил режиссёра из Парижа в Ереван, где он умер в тот же день.

Параджанова похоронили в Пантеоне гениев армянского духа, рядом с Арамом Хачатуряном, Фрунзиком Мкртчяном, Вильямом Сарояном й другими известными деятелями искусства, литературы и науки Армении…

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