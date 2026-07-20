Ключевые моменты:

На Кодыме ловят сомов, карпов, щук и судаков

Часть ставков Любашевки быстро заиливается и зарастает камышом

На Ардеве выращивают осетровых, веслоноса и декоративных кои

Отдых у пресных водоемов становится альтернативой морю

Север Одесской области — живописный край со ставкми, водохранилищами и реками. Эти места прекрасно подходят для рыбалки и спокойного отдыха на природе. Особенно сейчас, когда морское побережье остается небезопасным, они становятся отличной альтернативой морскому отдыху. Но готовы ли местные водоемы принимать отдыхающих? Заботится ли кто-то о ставах и реках на территории Любашівської громади? Об этом — в материале «Одесской жизни».

Ставки Любашовской громады: источники жизни или испытание для смельчаков?

Любашевские водоемы появились очень давно. За это стоит благодарить предприимчивого предка, который перегородил балку Довгеньку (прежнее название села Любашевка) дамбами, благодаря чему многочисленные подземные источники наполнили искусственные ставки чистой прохладной водой. Здесь крестьяне и чумаки поили водой скот и волов.

Вместо чистой глади — заросшие камышом болотца

Больничный ставок в Любашевке — один из искусственных водоемов, созданных в балке Довгенькой, по которой когда-то протекала одноименная речка, берущая начало на окраине поселка. Именно на ее берегах селились первые жители этих мест.

Позже здесь появился каскад из пяти ставков, который разделил Любашевку на две части.

А в 1868 году, после открытия железнодорожной станции Любашевка, на пятом ставке устроили водокачку. Отсюда воду подавали в депо, где заправляли паровозы. Остатки этого водопровода можно найти и сегодня.

Старожилы вспоминают, что еще полвека назад в поселковых водоемах купались и ловили рыбу. На живописных берегах отдыхали и загорали.

К сожалению, сегодня украшение поселка — ставки — в большинстве своем превратились в заросшие камышом болотца. Следы человеческой деятельности здесь встречаются буквально на каждом шагу. На куче мусора лежит непогребенная собака. Неподалеку какой-то хозяйственный владелец начал сооружать собственную дамбу из навоза. А чуть дальше кто-то «потерял» несколько мешков с мусором…

Родниковая вода с… канализационными примесями

Больше всего от времени, а еще сильнее — от человеческого равнодушия, пострадали первые несколько ставов, которые питают водой всю гидросистему. Сегодня уже трудно найти родники, а в воду нижних, еще не захламленных ставков решится войти разве что самый смелый, чтобы освежиться.

На окраине поселка вода из ставков продолжает свой тысячелетний путь, но уже вместе со сточными водами, которые без очистки поступают из местной канализации. Затем речушка, назовем ее старым и почти забытым именем Довгенька, бывший левый приток реки Чичиклия, течет по долине, наполняя еще один ставок, расположенный неподалеку от автомагистрали Одесса – Киев.

Здесь пытался навести порядок фермер Андрей Высокий, который разводил рыбу и обустроил места для отдыха. Дело, конечно, перспективное, если бы не капризы природы — из-за жары уровень воды снижается. А рыба погибла из-за неконтролируемых сбросов сточных вод с местного молокозавода.

Вызывает беспокойство и состояние каскада ставков в так называемом районе Любашевки Николаевка, которые питают древнюю реку Чичиклию, также берущую начало неподалеку от Любашевки.

Таким образом, проблему заиливания любашевских ставков, несмотря на войну и экономический кризис, необходимо решать безотлагательно, ведь от здоровья всей экосистемы зависит здоровье людей. Поэтому Любашівська громада разработала план спасения и восстановления экосистемы, однако реализовать его пока не удалось.

Где можно порыбачить?

Больше всего рыбаков севера Одесской области привлекает река Кодыма. Именно здесь можно поймать рекордные экземпляры карпа, сома, карася, щуки, окуня, плотвы, леща, судака и линя.

От Янишевки до Ясенового: сотни щук, сомы и карп

Если вы съехали с Киевской трассы на Балтскую дорогу, то сразу можете остановиться на отдых в Янишевке. Прямо у дороги уже около трех лет работает комплекс отдыха Lake Fazenda. Гостям предлагают жареных карасей, чебуреки, купание в горячем карпатском чане, живописные виды на озеро и рыбалку.

Продолжая путь по трассе, отдыхающие могут заглянуть в «Усадьбу на Кодыме». Здесь можно порыбачить в богатом рыбой Заплазском водохранилище площадью почти 200 гектаров — как с лодки, так и с берега.

Хорошо порыбачить на Кодыме можно также в районе сел Гвоздавка Первая, Гвоздавка Вторая и Ясеново Второе, где предприниматели углубили русло реки, а местные рыбаки ежегодно выпускают в нее по несколько тонн малька промысловых видов рыб. За рыбалку в таких оборудованных местах придется заплатить от двухсот гривен в день.

Местный парень Сашко Паровик рассказал, что в прошлом году рыбакам удалось выловить здесь почти 20-килограммового сома, а в нынешнем — пудового карпа, не считая двухкилограммовых карасей. А один любашевский рыбак ежегодно ловит на спиннинг не менее сотни щук.

Рыба будущего и осетровые — в обычном ставке

Экзотических рыб в своем ставке возле села Ясеново Первое разводит рыбовод Игорь Чебан. Водоем расположен на Ардеве — левом притоке реки Кодыма. Еще во времена колхозов ставок активно использовался для мелиорации. Теперь его владелец не менее активно занимается аквакультурой. Он селекционирует сазанов, чешуйчатых, зеркальных и голых карпов. В прошлом году зарыбил водоем также мальком японской декоративной рыбы кои (парчового карпа).

Наряду с привычными видами разводит и американского желтого судака.

В прошлом году Игорь Чебан выпустил в ставок четыре тысячи мальков различных видов рыбы, в том числе осетровых и веслоноса. Специалисты прогнозируют, что веслонос может стать настоящим прорывом для аквакультуры Украины, если правильно организовать его выращивание.

Предприниматель уверен, что веслонос — «рыба будущего». Он быстро растет, достигая трофейного веса всего за несколько лет. А его черная икра по вкусовым и питательным качествам ничем не уступает икре других осетровых. На Ардеве также выращивают стерлядь и бестера (гибрид белуги и стерляди), которые хорошо уживаются с карпом, белым амуром, толстолобиком и карасем, которых в водоеме тоже хватает. Здесь отдельные экземпляры карпа и белого амура вырастают более чем до четырех килограммов. Поэтому рыбаков на ставке Игоря Чебана ожидает по-настоящему удивительная рыбалка.

Желтый судак достигает 90 сантиметров в длину и веса более восьми килограммов, а местный вырастает более чем до шести килограммов.

Ранее мы рассказывали как в Одесской области отметили День рыбака: большие трофеи, искренние эмоции и яркие фото.

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