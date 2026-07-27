Ключевые моменты:

В Одесской области планируют создать агрогородок для переселенцев из Донецкой области.

Проект предусматривает строительство жилья, школы, детского сада, медицинских пунктов и инженерной инфраструктуры.

Для жителей планируют создать рабочие места в аграрной сфере, а также организовать программы обучения и содействия трудоустройству.

Планируют создать целый агрогородок

В Одесской области разрабатывают проект создания агрогородка для внутренне перемещенных лиц из Донецкой области. Инициатива предусматривает не только обеспечение людей жильем, но и создание полноценной инфраструктуры для работы, обучения и комфортной жизни.

Согласно концепции, на территории нового поселения планируют построить жилые дома различных типов для семей переселенцев. Одновременно предполагается обустроить необходимую инженерную инфраструктуру, в частности дороги, системы водоснабжения и энергоснабжения.

Помимо жилой застройки, проект включает создание социальных объектов — школы, детского сада и медицинских пунктов, чтобы жители могли получать необходимые услуги, не выезжая в другие населенные пункты.

Одним из ключевых направлений проекта станет обеспечение переселенцев рабочими местами. Для этого планируется развивать производственные и логистические предприятия, связанные с аграрным сектором. Кроме того, рассматривается возможность организации образовательных программ и мероприятий по трудоустройству, которые помогут людям быстрее адаптироваться на новом месте.

Стоит отметить, что инициаторы рассматривают агрогородок как возможность не только обеспечить переселенцев жильем, но и создать для них условия для полноценной жизни в новой общине. Ожидается, что реализация проекта положительно скажется и на местной экономике благодаря появлению новых рабочих мест и развитию аграрного производства.

Добавим, что, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на конец 2025 года в Одесской области было зарегистрировано 222 009 внутренне перемещенных лиц, из которых более 135 тысяч проживают в Одессе. Большинство переселенцев прибыли из Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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