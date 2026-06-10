Ключевые моменты:

В Одессе улицу Лизы Чайкиной переименовали в честь художника Михаила Божия

Переименование прошло в рамках деколонизации городских топонимов

Лиза Чайкина не была связана с Одессой

Михаил Божий — известный одесский художник и лауреат Шевченковской премии

Почему в Одессе массово переименовывают улицы

Переименование улицы Лизы Чайкиной стало частью масштабного обновления топонимической карты Одессы, которое продолжается после принятия украинских законов о декоммунизации и деколонизации.

В течение последних лет историко-топонимическая комиссия при Одесском городском совете рассматривала сотни предложений по изменению названий улиц, связанных с российской имперской, советской или коммунистической символикой и идеологией.

В декабре 2012 года комиссия поддержала ряд новых названий в честь выдающихся деятелей культуры и искусства, связанных с Одессой. Среди них было и предложение назвать одну из улиц именем художника Михаила Божия.

Новые названия, как объяснили в комиссии, должны не только избавлять городское пространство от идеологических маркеров прошлого, но и возвращать память о людях, которые внесли реальный вклад в историю Одессы.

Об истории прежнего и нынешнего названия улицы рассказал публицист Валерий Боянжу в авторском материале.

Лиза Чайкина — икона советского пантеона героев Второй мировой войны

Улица, ныне носящая имя Михаила Божия (бывшая ул. Лизы Чайкиной) находится в Киевском районе Одессы в исторической местности Люстдорф.

Кто такая Лиза (Елизавета Ивановна) Чайкина? Секретарь подпольного райкома комсомола в Калининской области россии, одна из организаторов партизанского отряда в той местности в годы немецко-советской войны, Герой Советского Союза (1942, посмертно, расстреляна нацистами в 23-летнем возрасте). Принимала активное участие в операциях партизанского отряда.

В период с 12 по 21 ноября 1941 года Чайкина обошла 14 деревень с целью разведки численности вражеского гарнизона. Остановилась на ночлег в доме другой подпольщицы. Наутро дом был окружён немцами: местонахождение Чайкиной выдал назначенный оккупантами русский староста.Чайкина попыталась скрыться, добежала до опушки леса, и тогда один из преследователей выкрикнул угрозу: «Не остановишься — расстреляем всех, кто живет на хуторе!». После этого Чайкина добровольно вернулась. Несмотря на это, семья, приютившая ее, была расстреляна за укрывательство партизанки.

Русский предатель — староста утверждал, что пойманная девушка — местный комсомольский секретарь Лиза Чайкина, она же называла себя другим именем. Своего пособника немцы заподозрили в обмане, поскольку за поимку партизан была обещана награда. Но тут нашлась еще одна местная русская стервоза, заявившая, что это действительно Чайкина: «Да кто ж её не знает? Это Лизка Чайкина, их вожак комсомольский!». В результате 23 ноября 1941 года Лиза Чайкина была казнена на глазах у местных жителей.

Что ж, светлая ей память: она ,как могла, боролась с оккупантами. Но здесь я просто обязан вспомнить свою недавнюю публикацию о крымскотатарском народе, объявленном сталинистами предателем. Сельская предательница- колаборантка, фактически принесшая смерть Лизе Чайкиной, была представительницей другого — «великого русского народа». И еще там же я рассказал об Алиме Абденановой — такой же, как Лиза Чайкина партизанке-разведчице, действовавшей в оккупированном немцами Крыму, много пользы принесшей Красной Армии. Её тоже схватилии оккупанты, тоже пытали и тоже казнили. Она тоже была молода (1924-1944гг.), её тоже представили к званию Героя СССР. Но не дали. Ведь она не была представительницей «великого русского народа», а крымские татары в том году уже были определены в предатели. Такие вот параллели…

К Одессе Лиза Чайкина не имела ни малейшего отношения, да и закон Украины о декоммунизации топонимов следует выполнять, вот улицу и переименовали.

Михаил Божий — геній реалізму

Михаил Михайлович Божий (1911-1990)- народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов, лауреат Шевченковской премии. Но главное — Одессит, Талант, Профессионал. И мне кажется, не правы те, кто считали, что все эти регалии Божий получал за создание живописной Ленинианы.

Родился он в Николаеве, в рабочей семье. Рисование его привлекло с юных лет, Михаил закончил там художественный техникум. В 1936 году он переехал в Одессу, создал семью. Её нужно было кормить, и художник «пахал» по 25 часов в сутки — и работы великих копировал, и портретистом был, и натюрмотры, пейзажи создавал.

Вполне логично было бы предположить, что творчество, поставленное на поток — это средней руки творчество. Но нет, БожИй имел дар БОжий, и об этом свидетельствуют его картины — картины художника- Самородка. В том числе и портреты Ленина.

Скажу от себя: Ленина я в гробу видал! Один раз — в Мавзолее, когда был в 1980 году в командировке в москве. А так, с его идеями, я всю жизнь в гробу его видал! Но на «ленинские» работы Божия смотрю с удовольствием — видна кисть Большого Таланта.

Кстати, вот вам параллель: у нас в Херсоне есть улица Олеся Гончара, есть библиотека им. Гончара (разбита артиллерией носитетелей т.н. русской культуры). Гончара превозносят за его «лебединую песню» — действительно великолпный патриотический роман «Собор».

И никто не плюет в его сторону за те просталинские и ярко прокоммунистические романы «Знаменосцы» и «Тронка», которые у нас в школьную обязательную программу входили, за которые он Ленинскую и две Сталинские премии получил!

Вот и к Божию претензий в этом плане быть не должно! Ведь у него «в оправдание» есть и могучая работа с Тарасом Шевченко — «Думы мои, думы…» Кстати, и портрет Никиты Хрущева он создал в 1947 году, а тот — партийный бонза постарался в ответ, чтобы критики (завистники) Божия «забыли, что тот годы оккупации прожил в Одессе. А недругов у него было немало и , как результат, за всю жизнь у Божия не было ни одной персональной выставки.

Вы помните фамилии его завистников? Нет? И я не помню. А имя Михаила Божия ЗАСЛУЖЕННО украшает «его» улицу в Одессе. В память о нем на фасаде дома по ул. Большой Арнаутской, 1 установлена мемориальная доска.

Умер Михаил Михайлович Божий в ночь на 1 января 1990 года.

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