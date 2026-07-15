Ключевые моменты:

Российская ракета повредила жилую многоэтажку в Одессе.

Погибли три человека, еще трое получили ранения.

Спасатели эвакуировали жителей, коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий.

Наш фотокорреспондент побывал на месте удара в первые часы после атаки.

Поврежденная многоэтажка, выбитые окна, разрушенные квартиры и разбросанные вещи – именно так сегодня выглядит один из жилых домов Одессы, оказавшийся под российским ракетным ударом.

На фото – последствия попадания ракеты: разрушенные верхние этажи здания, разбитые балконы, поврежденные квартиры и коммерческие помещения на первом этаже.

По данным Одесского городского совета, коммунальные службы продолжают разбирать завалы и расчищать проезжую часть от строительного мусора и осколков стекла. Из-за этого движение транспорта по улице Приморской затруднено.

Параллельно специалисты принимают заявления от жителей поврежденного дома. Пострадавшим оказывают информационную и юридическую помощь, чтобы они могли оформить компенсацию за разрушенное жилье.

Напомним, утром 15 июля российские войска нанесли по Одессе очередной комбинированный ракетно-дроновый удар. В результате атаки повреждены жилые дома, предприятие и другие объекты гражданской инфраструктуры. По официальным данным, погибли три человека, еще трое получили ранения.