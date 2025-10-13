Ключевые моменты:

Фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”» исполняется 100 лет — он признан одним из самых влиятельных в мировой истории кино.

Легендарную сцену с лестницей, прославившую Одессу, сняли именно здесь, а идея с детской коляской возникла спонтанно во время съёмок.

У Одессы — кинематографическая душа: именно здесь работало ВУФКУ и снимались первые украинские фильмы.

История фильма тесно связана с историей настоящего корабля «Князь Потёмкин-Таврический» и с самой Одессой — городом, который научил кино говорить языком сердца.

Здесь в объектив смотрело море, а корабли играли роли

Роль броненосца сыграл другой корабль, а город стал декорацией

В этом году исполняется 100 лет фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”» (1925) — картине, которую называют одной из самых влиятельных в мировой истории кино. Работа над фильмом началась в конце марта 1925 года в Ленинграде, а завершилась в том же году в Одессе, когда само море, город и его жители стали живыми декорациями для знаковой картины мирового кинематографа.

Интересно, что в роли самого броненосца снимался не «Потёмкин», а старый корабль Черноморского флота «Двенадцать апостолов», подкрашенный и превращённый в символ. Именно в Одессе снята легендарная сцена на лестнице, прославившая город на весь мир. Эпизод с детской коляской, катящейся вниз, родился спонтанно — как образ беззащитности перед жестокостью, и стал одним из самых известных в мировом кино.

Кинематографическая душа Одессы

Одесса издавна обладает кинематографической душой. Её киностудия, основанная в 1919 году на Французском бульваре, 33, — одна из первых кинофабрик мира. Первые павильоны здесь построили инженеры, работавшие над Эйфелевой башней. Именно в Одессе ещё в 1906 году фотограф и кинооператор Мирон Гроссман открыл первую киноателье «Мирограф».

Уже в 1920-х годах город стал сердцем украинского кино — здесь действовало Всеукраинское фото-кино управление (ВУФКУ), где творили Лесь Курбас, Александр Довженко, Георгий Стабовой.

Пётр Манелис, основатель музея-кафе «Старая Одесса», часто говорит, что история одесского кино — это не только о фильмах, но и о самой атмосфере города:

— Здесь, на Французском бульваре, зарождалось украинское кино. Здесь пахло морем, светом и кофе, а в павильонах рождались эмоции. Именно Одесса научила кино говорить человеческим языком — языком сердца.

А среди первых звёзд одесского кино сияла Вера Холодная (Левченко) — легендарная актриса немого кино, которую называли «королевой экрана». Именно в Одессе она снималась в своих первых фильмах, здесь её узнавали на улицах, а кинозалы собирали аншлаги.

История фильма, история корабля…

Но история фильма невозможна без истории самого корабля. «Князь Потёмкин-Таврический», спущенный на воду в 1900 году в Николаеве, вошёл в историю как корабль, на котором развернулись события лета 1905 года. Позже он менял имена — «Пантелеймон», «Борец за свободу», — переходил из флота во флот, пока в 1923 году не был разобран на металл. Но его история осталась в волнах Чёрного моря — как память и легенда.

О тех событиях и об Одессе того времени напоминают экспонаты музея-кафе «Старая Одесса». Здесь хранится экземпляр журнала «Нива» 1905 года, где описаны те самые дни, названные тогда просто бунтом.

В залах музея можно увидеть картину Петра Коновского с актрисами ВУФКУ, почувствовать атмосферу старого кино и рассмотреть, как выглядела знаменитая лестница ещё до того, как стала Потёмкинской.

— Это не просто экспонаты, — говорит Пётр Манелис. — Это прикосновение к самой истории Одессы. Здесь оживают и те, кто создавал кино, и те, кто в нём жил. В каждой вещи — частичка времени, пахнущего морем и киноплёнкой.

Когда сегодня мы смотрим кадры старого фильма или поднимаемся по Потёмкинской лестнице, мы видим не только кино — мы видим Одессу, которая умела быть свободной, талантливой и настоящей — символом человеческого достоинства, силы и морского сердца города, которое не молчит даже во время шторма…

Справка «Одесской жизни»

«Броненосец “Потёмкин”» — немой фильм режиссёра Сергея Эйзенштейна, снятый в 1925 году на Одесской киностудии. Картина создавалась к 20-летию революции 1905 года и должна была показать бунт моряков на корабле «Князь Потёмкин-Таврический». Однако Эйзенштейн превратил политический заказ в настоящий художественный эксперимент, изменив само представление о киновыражении. Фильм стал революционным в техническом и художественном смысле. Эйзенштейн впервые применил монтаж как инструмент эмоционального воздействия — когда последовательность кадров создаёт не просто повествование, а психологическое напряжение. Его «монтаж аттракционов» стал основой современной кинорежиссуры и теории кино. Благодаря этой новаторской технике картина способна вызвать у зрителя чувство сопереживания даже без единого слова. Самый известный эпизод — сцена на Потёмкинской лестнице, где детская коляска катится вниз среди паники, — стал символом жестокости и беззащитности человека перед властью. Эту сцену изучают во всех киношколах мира, а её ритм, композицию и символику десятки раз цитировали другие режиссёры — от Брайана Де Пальмы до Терри Гиллиама. «Броненосец “Потёмкин”» неоднократно признавали лучшим фильмом всех времён — в частности, на Всемирном кинофестивале в Брюсселе 1958 года. Картина повлияла на мировой кинематограф ХХ века так же, как живопись Ван Гога — на искусство, а симфонии Бетховена — на музыку. Для Одессы этот фильм стал частью культурного мифа: он навсегда связал город с историей мирового кино, сделав его не только съёмочной площадкой, но и местом, где море и свобода подарили миру новый язык кинематографа.

