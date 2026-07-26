переименование улиц

Ключевые моменты:

  • Где изменили названия: В селах Фонтанка, Новая Дофиновка, Александровка и на территории СТ «Світанок».
  • Суть переименований: Калькированные, русскоязычные и советские названия заменены на корректные украинские топонимы.

Полный список переименованных улиц

Изменения внесены во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» на основании решения Фонтанского сельсовета № 3875-VIII от 25 мая 2026 года.

Официальные изменения коснулись следующих адресов в громаде:

— село Новая Дофиновка:

  • ул. Ноябрьская — ул. Осіння
  • ул. Отрадная —  ул. Благодатна

— село Александровка:

  • ул. Сиреневая— ул. Бузкова

— СТ «Світанок» (в районе с. Александровка):

  • ул. Розовая— ул. Рожева
  • ул. Цветочная — ул. Квіткова
  • пер. Сиреневый — пер. Бузковий

— село Фонтанка:

  • ул. Восточная — ул. Східна
  • ул. Южная — ул. Південна
  • пер. Уютный — пер. Затишный.

В Одессе также продолжается обновление городских топонимов, поэтому жителям становится всё сложнее ориентироваться в новых названиях улиц. «Одесская жизнь» обновила крупнейший справочник переименований, дополнив его новыми топонимами, удобными ссылками и материалами, которые рассказывают историю каждого переименования.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Вас может заинтересовать