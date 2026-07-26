Ключевые моменты:
- Где изменили названия: В селах Фонтанка, Новая Дофиновка, Александровка и на территории СТ «Світанок».
- Суть переименований: Калькированные, русскоязычные и советские названия заменены на корректные украинские топонимы.
Полный список переименованных улиц
Изменения внесены во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» на основании решения Фонтанского сельсовета № 3875-VIII от 25 мая 2026 года.
Официальные изменения коснулись следующих адресов в громаде:
— село Новая Дофиновка:
- ул. Ноябрьская — ул. Осіння
- ул. Отрадная — ул. Благодатна
— село Александровка:
- ул. Сиреневая— ул. Бузкова
— СТ «Світанок» (в районе с. Александровка):
- ул. Розовая— ул. Рожева
- ул. Цветочная — ул. Квіткова
- пер. Сиреневый — пер. Бузковий
— село Фонтанка:
- ул. Восточная — ул. Східна
- ул. Южная — ул. Південна
- пер. Уютный — пер. Затишный.
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