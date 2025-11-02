Авария на Пересыпи: две пассажирки получили травмы в ДТП с участием KIA и Hyundai

Ключевые моменты:

  • Авария произошла вечером 1 ноября на Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы: столкнулись автомобили KIA и Hyundai.
  • От удара Hyundai врезался в светофор;
  • В ДТП пострадали две девушки 17 и 18 лет, пассажирки Hyundai;
  • Водителей проверяют на состояние опьянения.

По информации правоохранителей, автопроисшествие произошло на Николаевской дороге.

«Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля KIA, поворачивая налево, не занял крайнюю левую полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 32-летнего мужчины, который опережал по крайней левой полосе. От удара Hyundai отбросило в опору светофора», – говорится в сообщении областного управления полиции.

ДТП на Пересыпи: Hyundai отбросило в светофор, есть пострадавшие

В аварии пострадали две девушки 17-ти и 18-ти лет, пассажирки Hyundai. Обеих девушек доставили в больницу.

Водители легковушек не пострадали. Их будут проверять на состояние опьянения.

