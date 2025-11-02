Ключевые моменты:

Авария произошла вечером 1 ноября на Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы: столкнулись автомобили KIA и Hyundai.

От удара Hyundai врезался в светофор;

В ДТП пострадали две девушки 17 и 18 лет, пассажирки Hyundai;

Водителей проверяют на состояние опьянения.

По информации правоохранителей, автопроисшествие произошло на Николаевской дороге.

«Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля KIA, поворачивая налево, не занял крайнюю левую полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 32-летнего мужчины, который опережал по крайней левой полосе. От удара Hyundai отбросило в опору светофора», – говорится в сообщении областного управления полиции.

В аварии пострадали две девушки 17-ти и 18-ти лет, пассажирки Hyundai. Обеих девушек доставили в больницу.

Водители легковушек не пострадали. Их будут проверять на состояние опьянения.

