Ключевые моменты:

Комбинированный удар по Днепропетровщине: среди погибших – двое детей.

Силы ПВО Украины уничтожили за ночь 67 вражеских БпЛА.

«Альфа» СБУ нанесла новый удар по склалам российских оккупантов.

СБУ и Силы специальных операций ударили по нефтетерминалу в российском Туапсе.

Генштаб сообщил о 143 боевых столкновениях и почти тысяче потерь противника.

Беспощадный обстрел Днепропетровщины: среди погибших – дети

Вечером 1 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по селу Новотроицкое Самарского района Днепропетровской области. По предварительным данным, использовались баллистическая ракета «Искандер» и дрон-камикадзе типа «Шахед».

Прямое попадание пришлось на продуктовый магазин. Погибли четверо человек, среди них двое детей – мальчики 11 и 14 лет, еще семеро получили ранения.

Шестеро местных жителей считаются пропавшими без вести. Все они находились неподалеку от эпицентра взрыва, их местонахождение пока неизвестно.

Взрывом разрушен магазин, повреждены автомобили и двухэтажный жилой дом.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение прошедших суток под удары врага также попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады Днепропетровской области, куда россияне направили FPV-дроны, а также открывали огонь из артиллерии.

По данным Воздушных сил, в ночь на 2 ноября противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и ударными беспилотниками (БпЛА).

На утро воскресенья силы ПВО ликвидировали 67 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: в ночь на 2 ноября 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 11 ударных БпЛА.

В течение прошедшего дня, 1 ноября 2025 года уничтожено 12 ударных вражеских БпЛА.

СБУ нанесла очередной удар по вражеским складам и базам

В то же время бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины совершили серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил, сообщают в СБУ.

«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов «FP-2» с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

Служба безопасности Украины продолжает использовать все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте»,

– отмечают в пресс-службе ведомства.

Беспилотники атаковали нефтетерминал в российском Туапсе

Помимо этого стало известно об атаке силами СБУ и СОУ (Силы специальных операций) нефтетерминала в российском Туапсе – поражен танкер и инфраструктура порта.

Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Роснефть».

Тяжелые бои по всей линии фронта: враг потерял почти тысячу солдат

По официальной информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3745 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6295 дронов-камикадзе.

Авиационные удары были нанесены по районам населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевых бронированных машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов и 121 единицу автомобильной техники оккупантов.