Ключевые моменты:

  • Комбинированный удар по Днепропетровщине: среди погибших – двое детей.
  • Силы ПВО Украины уничтожили за ночь 67 вражеских БпЛА.
  • «Альфа» СБУ нанесла новый удар по склалам российских оккупантов.
  • СБУ и Силы специальных операций ударили по нефтетерминалу в российском Туапсе.
  • Генштаб сообщил о 143 боевых столкновениях и почти тысяче потерь противника.

Беспощадный обстрел Днепропетровщины: среди погибших – дети

Вечером 1 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по селу Новотроицкое Самарского района Днепропетровской области. По предварительным данным, использовались баллистическая ракета «Искандер» и дрон-камикадзе типа «Шахед».

Прямое попадание пришлось на продуктовый магазин. Погибли четверо человек, среди них двое детей – мальчики 11 и 14 лет, еще семеро получили ранения.

Шестеро местных жителей считаются пропавшими без вести. Все они находились неподалеку от эпицентра взрыва, их местонахождение пока неизвестно.

Взрывом разрушен магазин, повреждены автомобили и двухэтажный жилой дом.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение прошедших суток под удары врага также попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады Днепропетровской области, куда россияне направили FPV-дроны, а также открывали огонь из артиллерии.

По данным Воздушных сил, в ночь на 2 ноября противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и ударными беспилотниками (БпЛА).

На утро воскресенья силы ПВО ликвидировали 67 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: в ночь на 2 ноября 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 11 ударных БпЛА.

В течение прошедшего дня, 1 ноября 2025 года уничтожено 12 ударных вражеских БпЛА.

СБУ нанесла очередной удар по вражеским складам и базам

В то же время бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины совершили серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил, сообщают в СБУ.

«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов «FP-2» с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.
Служба безопасности Украины продолжает использовать все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте»,

– отмечают в пресс-службе ведомства.

Беспилотники атаковали нефтетерминал в российском Туапсе

Помимо этого стало известно об атаке силами СБУ и СОУ (Силы специальных операций) нефтетерминала в российском Туапсе – поражен танкер и инфраструктура порта.

Атака на Туапсе, 2 ноября 2025

Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Роснефть».

Тяжелые бои по всей линии фронта: враг потерял почти тысячу солдат

По официальной информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3745 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6295 дронов-камикадзе.

Авиационные удары были нанесены по районам населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Потери врага за сутки

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевых бронированных машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов и 121 единицу автомобильной техники оккупантов.

