Ключевые моменты:
- Комбинированный удар по Днепропетровщине: среди погибших – двое детей.
- Силы ПВО Украины уничтожили за ночь 67 вражеских БпЛА.
- «Альфа» СБУ нанесла новый удар по склалам российских оккупантов.
- СБУ и Силы специальных операций ударили по нефтетерминалу в российском Туапсе.
- Генштаб сообщил о 143 боевых столкновениях и почти тысяче потерь противника.
Беспощадный обстрел Днепропетровщины: среди погибших – дети
Вечером 1 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по селу Новотроицкое Самарского района Днепропетровской области. По предварительным данным, использовались баллистическая ракета «Искандер» и дрон-камикадзе типа «Шахед».
Прямое попадание пришлось на продуктовый магазин. Погибли четверо человек, среди них двое детей – мальчики 11 и 14 лет, еще семеро получили ранения.
Шестеро местных жителей считаются пропавшими без вести. Все они находились неподалеку от эпицентра взрыва, их местонахождение пока неизвестно.
Взрывом разрушен магазин, повреждены автомобили и двухэтажный жилой дом.
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение прошедших суток под удары врага также попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады Днепропетровской области, куда россияне направили FPV-дроны, а также открывали огонь из артиллерии.
По данным Воздушных сил, в ночь на 2 ноября противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и ударными беспилотниками (БпЛА).
На утро воскресенья силы ПВО ликвидировали 67 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: в ночь на 2 ноября 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 11 ударных БпЛА.
В течение прошедшего дня, 1 ноября 2025 года уничтожено 12 ударных вражеских БпЛА.
СБУ нанесла очередной удар по вражеским складам и базам
В то же время бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины совершили серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил, сообщают в СБУ.
«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов «FP-2» с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.
Служба безопасности Украины продолжает использовать все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте»,
– отмечают в пресс-службе ведомства.
Беспилотники атаковали нефтетерминал в российском Туапсе
Помимо этого стало известно об атаке силами СБУ и СОУ (Силы специальных операций) нефтетерминала в российском Туапсе – поражен танкер и инфраструктура порта.
Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.
В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Роснефть».
Тяжелые бои по всей линии фронта: враг потерял почти тысячу солдат
По официальной информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3745 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6295 дронов-камикадзе.
Авиационные удары были нанесены по районам населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевых бронированных машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов и 121 единицу автомобильной техники оккупантов.