Имя генерала Российской империи Томаса Кобле десятилетиями оставалось на карте Одессы в названии улицы, ведущей к Новому рынку. Однако современная топонимическая политика пересматривает не только сами названия, но и смыслы, которые они несут. В этом случае имя Павла Зеленого — это не просто новая табличка, а попытка переосмысления городского пространства.

Исторический бэкграунд: символы против реальности

И Томас Кобле, и Павел Зеленый были безусловно знаковыми фигурами для своих эпох, хотя их биографии и роли в истории Одессы кардинально отличались. Кобле — шотландец по происхождению, который сделал карьеру в Российской империи. Он был не только военным — участником русско-турецких войн, штурмовал Очаков, Измаил, был адъютантом Кутузова. В 1810-х он застроил участок земли в районе нынешнего Нового рынка, который впоследствии и назвали в его честь.

Во время вспышки чумы в 1812 году Кобле организовал карантинную зону в городе. Он также стоял у истоков создания села Коблево. Инициировал строительство первого маяка в Одессе и даже ввез в наш город томаты из Италии.

Так почему Кобле, несмотря на свои заслуги, сегодня попадает в списки на изъятие из городского пространства? Дело не только в биографии, а в том, как ее интерпретируют. В условиях войны, переосмысления колониального наследия и национальной идентичности Кобле все больше воспринимается как символ имперского влияния.

Павел Зеленый: больше, чем городской голова

Имя Павла Зеленого — не просто альтернатива Кобле. Это выбор в пользу ценностей, которые приобрели новое значение в условиях переосмысления исторического наследия.

Зеленый не был революционером в классическом смысле, но его реформаторский подход, сочетавший интеллигентность, действенную любовь к культуре и умение работать с административными рычагами, делает его фигурой вне времени. В Елисаветграде (ныне Кропивницкий) он возглавлял земство, открывал бесплатные школы, публичные библиотеки, театральные труппы. Он также поддерживал первые украинские публикации и создавал культурную среду, где украинское слово могло звучать наравне с русским.

В Одессе, уже как городской голова, Зеленый поддержал строительство нового корпуса научной библиотеки, лично передал сотни книг в ее фонд.

Благодаря ему «Одесский вестник» стал едва ли не единственной газетой того времени, где печатались тексты Франко, Драгоманова, Старицкого — на украинском языке.

В 1905 году, во время революционного подъема, он открыто выступил за отмену запретов украинского языка в образовании. Такая позиция, несмотря на умеренность его подхода, вызвала давление имперской администрации. В конце концов Зеленый вынужден был оставить должность и уехать в Ростов.

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Итак, история улицы является показательной для понимания сложных процессов и несовершенства закона, который вызывает много вопросов, связанных с переименованием городских топонимов. Имя Кобле, которое на протяжении двух веков неоднократно возвращалось на карту города, связано с конкретной исторической фигурой — генералом Российской империи, одновременно землевладельцем и городским головой. Зато имя Павла Зеленого долгое время оставалось в тени из-за проукраинской позиции и постоянной борьбы за права украинцев еще до революций и провозглашений. В нашем видео мы собрали факты, мнения историков и архивные материалы. Посмотрите, чтобы узнать больше, — и сформировать собственное мнение (ссылка на видео). Поэтому напишите в комментариях, целесообразно ли переименование.

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