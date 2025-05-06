Первый зимний поход

В конце 1919-го года для утверждения независимости страны и сохранения боеспособности истощенной войной и эпидемиями армии УНР было решено осуществить партизанский рейд по уже оккупированным врагами украинским территориям, а весной поднять всенародное восстание против большевиков.

Возглавил поход, который длился с 6 декабря 1919 года до 6 мая 1920-го, генерал-хорунжий Михаил Емельянович-Павленко (1878-1952).

Около 5 тысяч воинов, пройдя под руководством полководца более двух тысяч километров территориями Одесской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, провели полсотни победных боев и сотню столкновений с превосходящими силами врага и захватили множество трофеев.

Основные бои с «белыми» и «красными» бойцы УНР провели под Липовцами, Жашковом, Уманью, Каневом, Черкассами, Смелой, Золотоношей, Ольвиополем, Голованевском, Гайсином, Вознесенском, Ананьевом и Балтой.

Украинское воинство при поддержке народа ни разу не склонило свой национальный флаг, а 8 мая 1920 года прошлось с ним победным парадом по освобожденному Киеву.

Украинская весна в Одесской области

Победа украинской армии вызвала патриотический подъем среди крестьян Ананьевского и Балтского уездов. Воспользовавшись этим, атаман Семен Заболотный поднял восстание. Пытаясь его подавить, большевики полностью сожгли Селивановку, Онуфриевку, Пасицелы, Липецкое, Байталы и другие села.

16 апреля 1920 года против большевистского произвола вместе с ананьевскими подпольщиками восстал 361-й Черноморский полк, сформированный большевиками из украинцев. Через три дня, когда шли ожесточенные уличные бои между повстанцами и красными, на подмогу подоспел 3-й конный полк Армии УНР. Большевики были выбиты из города, а Черноморский полк присоединился к освободительному движению.

Александр Шхалахов

Директор Ананьевского историко-художественного музея Александр Шхалахов рассказал, что 10 старшин, 41 подстаршина и казаки из Ананьева влились в этот полк как 4-й курень.

В целом сотни патриотов из Ананьевского уезда стали под знамя.

Когда Одессу захватили войска Антанты и белогвардейцев, именно в Ананьеве был сформирован отряд добровольцев, который в составе Второго Одесского полка Действующей армии Украинской Народной Республики сначала бил белую гвардию, а потом и красную.

Дальнейшая судьба молодого украинского государства и его армии была трагической. Но партизанское движение за восстановление УНР еще продолжалось до конца 1923-го.

Борьбой за Украинскую государственность особенно отличилось Черноморское повстанческое казацкое войско. Бойцов повстанческих отрядов, действовавших в пределах указанных уездов Одесской губернии, называли казаками-повстанцами. Красные разведчики сообщали, «что среди них строгая дисциплина, преступления наказываются расстрелами и шомполовкой».

Мемориал воинам армии УНР в Ананьеве

Открытие мемориала в Ананьеве

Монумент, установленный в честь рыцарей Первого зимнего похода в Ананьеве 15 сентября 2018 года, — единственный в Одесской области. Вершину белой колонны венчает Железный крест «За зимний поход и бои».

Памятник возведен на пожертвования, собранные благотворительным фондом «Героика». Автором проекта и исполнителем работ был участник боевых действий доброволец Олег Собченко из Черкасской области, который погиб под Угледаром 24 января 2023 года.

На гранитных плитах мемориала высечены имена 106 воинов, которые происходили из Ананьевского уезда Херсонской губернии и в рядах Армии УНР боролись за независимость Украины. Этот зимний поход стал самой героической страницей истории военного искусства времен Освободительной борьбы в Украине 1917-1921 гг. Затем этот опыт использовали воины УПА.

Александр Шхалахов продолжает поиск земляков-казаков, которые в начале ХХ в. стали на защиту родной земли. Их рыцарство и отвагу переняли бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, в рядах которой с 2014-го защищают Украину от российских оккупантов немало уроженцев Одесской области.

Справка «ОЖ»

Внук сотника Задунайского казачества Емельяна Павленко, сын российского генерала от артиллерии Владимира Павленко, герой русско-японской и Первой мировой войн, Михаил Павленко в ноябре 1916-го возглавил Вторую Одесскую школу прапорщиков. На этой должности его застала революция.

Полковник Емельянович-Павленко сплотил юнкеров-украинцев и стал одним из основателей Одесской военной общины, организатором Вольного казачества и Екатеринославского гайдамацкого куреня. Вскоре занял должность украинского военного комиссара при штабе Одесского военного округа и командовал 11-й пешей дивизией.

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