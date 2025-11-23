Ключевые моменты

25-я Чапаевская дивизия защищала Одессу и Севастополь, сражаясь до полного уничтожения в 1942 году.

Василий Чапаев стал одним из главных мифологизированных героев СССР, во многом благодаря роману Фурманова и фильму братьев Васильевых.

В дивизии служили будущие легенды: Сидор Ковпак, Иван Панфилов, Маврикий Слепнёв, Александр Беляков и другие.

Дмитрий Инглези — купец, корсар, меценат и городской голова Одессы, сыгравший ключевую роль в развитии торговли, медицины, образования и порто-франко.

Переименование в «Инглези» в 2016 году произошло в рамках декоммунизации, а попытки вернуть старое название в 2020 году суд не поддержал.

Чапаев и его дивизия

Поговаривали, что был издан когда-то 3-томник военных мемуаров комдива Чапаева. Начало его воспоминаний такое:

«Я вышел из штаба, вскочил на коня и поскакал. Дорога предстояла дальняя. Стучали копыта: цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок, цок….» И так все 3 тома…

Понятно, что это анекдот из серии «про Чапаева» — один из многих сотен «его» анекдотов эпохи 1970-х-80-х годов прошлого века, когда можно было по полчаса без перерыва рассказывать анекдоты «про Штирлица»и «про Чапаева».

Уверен, что сейчас, по прошествии полувека, далеко не все скажут хоть что-то об этих персонах. А мы сегодня хоть и вкратце, но напомним о Герое столетней давности Гражданской войны, «легендарном» красном комдиве Василии Чапаеве — как минимум, для того, чтобы пояснить наименование в Одессе улицы в честь «его» дивизии.

Да, была такая — 25-я стрелковая Чапаевская дивизия — воинское соединение РККА в период Гражданской и Второй мировой войн. На 22 июня 1941 года она дислоцировалась в Болграде и удерживала вверенный рубеж целый месяц, затем пришлось отступить за Днестр.

В августе 1941 года включена в состав Одесского оборонительного района. С окончанием обороны Одессы была переведена в Севастополь. Дивизия защищала его до трагического падения обороны. Погибла в июле 1942 года, в конце месяца официально расформирована. Знамёна дивизии были утоплены в Чёрном море.

Как видим, наличие такого названия улицы в Одессе вполне мотивировано, это было заслужено кровью. Переименование в «Инглези» было сделано в 2016 году в рамках закона о декоммунизации, личным решением Михеила Саакашвили — тогда губернатора Одесской области.

Позднее (в 2020 году) мэр Одессы Труханов огласил, что историко-топонимическая комиссия решила вернуть улице прежнее название — «25-й Чапаевской дивизии». Однако суд не поддержал возвращение.

Чапаевской эта стрелковая дивизия стала с 4 октября 1919 года, т.е. через месяц после того, как в бою погиб ее командир — Василий Иванович Чапаев. Он родился в 1887 году в деревне под Чебоксарами в многодетной семье потомственного плотника, по национальности мордвин.

Родители хотели, чтобы он стал священником, но сложилось иначе: Василий пошел по военной тропке. Академий не кончал, но в военном деле разбирался, хотя и не на уровне большой стратегии. Во время Первой мировой будущий комдив дослужился до фельдфебеля и был награжден тремя «георгиями», а у красных заслужил орден Красного Знамени.

В годы после Гражданской у власти Советов возникла необходимость в создании сонма культовых героев из командиров бригадного и дивизионного уровня. Мы с вами уже обсуждали персоны Щорса, Котовского, Лазо, рассказывая об «их» улицах в Одессе.(ССЫЛКИ)

Киношный Чапаев и настоящий

Так же и с Чапаевым. Но он прославился особо, т.к. его бывший дивизионный комиссар Дмитрий Фурманов после войны стал литератором и создал роман «Чапаев». После чего классики советского кино братья Васильевы сняли по нему в 1934 году одноименный фильм.

Как правило, экранизация всегда слабее книжного первоисточника, но нет правил без исключения. К примеру, те же»17 мгновений весны» со Штирлицем. Так же вышло и с «Чапаевым». Роман был посредственный, зато фильм был реально великолепен.

На рабоче-крестьянскую советскую публику он произвел неизгладимое впечатление. Детвора «в Чапаева» играла! На I московском кинофестивале в 1935 году фильм был признан шедевром! Еще бы, он был строго идеологически выдержан.

«Киношники»сотворили образ человека из народа, одаренного от природы, но совершенно наивного, и до встречи с «раскрывшим ему глаза» большевиком-комиссаром не знавшего, как «правильно» жить. Под мудрым руководством партии он развивается, начинает высказывать тактически грамотные мысли и, не оборвись его жизнь, наверное, вырос бы в советского маршала.

Создатели образа Чапаева изменили даже его фамилию. На самом деле, он был Чепаевым, так при жизни и подписывался. Так делали и другие писатели (Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке» из безногого летчика МЕресьева сделал МАресьева). Фамилия, в которой Фурманов для чего-то заменил одну букву, пошла от одного из предков, строительного типа прораба, который постоянно командовал работягам: «Чепай, чепай!» ( «бери, бери»).

Вымысел стал реальностью: после выхода фильма детям Чапаева оформили новые документы. Двое его сыновей стали военными. Старший, артиллерист, дослужился до генерал-майора, младший, летчик-испытатель, погиб в авиакатастрофе. Дочь, скончавшаяся в 1999 году, была партийным работником, но занималась, в основном, популяризацией имени отца.

Кстати, обстоятельства гибели Чапаева неизвестны. В ночь на 5 сентября 1919 года около 300 белоказаков, совершавших рейд по красным тылам, налетели на штаб дивизии, располагавшийся на правом берегу реки Урал (ныне территория Казахстана).

Штаб был разгромлен, хотя численно красные превосходили белых втрое. По одной версии, причиной стала внезапность, по другой — беспечность и пьянство командиров и красноармейцев. Те, кому удалось выжить, впоследствии давали противоречивые показания о судьбе комдива.

Принято считать, что Чапаев был сражен пулеметной очередью, пытаясь переплыть Урал. Хотя по словам местных жителей, преодолеть реку вплавь в сентябре невозможно из-за ледяной воды и мощного течения.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Чапаева, останься он в живых. Его заместитель Иван Кутяков, принявший дивизию после гибели командира, был расстрелян как «враг народа». Многие герои Гражданской войны, выросшие затем до маршалов, были уничтожены. А вот погибший Чапаев остался в «боевом строю» и был вознесен на пьедестал. Мертвые герои были удобнее, чем живые.

Наследие Чапаева

Кстати, вот фамилии «неординарных» людей, судьбы которых стартовали в 25-й дивизии. Это Сидор Ковпак, боец дивизии, во время Второй мировой — командир партизанского соединения, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза.

Это Иван Панфилов, боец дивизии, во время Второй мировой — командир стрелковой дивизии, генерал- майор, Герой Советского Союза. А также Слепнёв Маврикий — позже лётчик Полярной авиации, один из первых Героев Советского Союза, Беляков Александр, боец дивизии, позже летчик-штурман, участник рекордных перелетов Москва — Петровавловск-Камчатский — остров Удд и Москва — Северный полюс — Ванкувер (США).

Была улица Генерала Петрова в Одессе, названная в честь Ивана Ефимовича Петрова, Героя Советского Союза, командовавшего 25-й Чапаевской дивизией и Отдельной Приморской армией в период обороны Одессы. В наше время этот топоним переименован в честь другого Героя, Евгения Танцюры, одессита, погибшего в борьбе с российскими бандами в 2022 году.

Есть пока в Одессе переулок Ониловой — в честь отважной пулемётчицы 25-й Чапаевской дивизии Нины Ониловой (ее ещё называли Анка-пулемётчица, в честь героини фильма о Чапаеве). Она родом из Одесской губернии, воспитанница детского дома в Одессе. При обороне Севастополя, будучи раненой, когда был разбит её ДОТ, она продолжала вести огонь, пока не была вторично ранена.

В госпитале её навестил командующий Приморской армией, вышеупомянутый генерал Петров. Она умерла в ночь на 8 марта 1942 года. Звание Героя Советского Союза присвоили ей посмертно. Недавно сообщалось, что есть петиция, чтобы переименовать переулок Ониловой в честь геройски погибшего на войне с российским нацизмом одессита Юрия Слепченко. Он жил в этом переулке…

Дмитрий Инглези: пират, меценат, мэр

Теперь ул. 25-й Чапаевской дивизии носит имя Дмитрия Спиридоновича Инглези. Он — греческий моряк и корсар, хлеботорговец, городской голова Одессы (1818—1821). Родился около 1771 года на греческом острове Кефалиния. По семейному преданию, род происходил от английского баронета Вильгельма Брауна, переселившегося в XVI в. на Кефалинию. Фамилия возникла от греческого прозвища «Инглезос» («англичанин»). После кончины отца Дмитрий вместе со своим дядей переехал в россию, в Таганрог.

После объявления Турцией войны россии в 1787 году, Инглези вступил волонтёром на службу в российский флот. Он вооружил в Таганроге свой крейсерский корабль пушками и стал капером, т.е. пиратом, действующим по государственному разрешению (его добыча признавалась законным призом). Капер Инглези нанёс немалый урон турецкому торговому флоту и создал серьёзные проблемы турецкому мореплаванию. Инглези был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. После окончания войны ушел в 1792 г. со службы чине капитана. Став купцом 1-й гильдии ,Инглези основал свой торговый дом в Одессе в 1805 году. При основании в 1808 году Одесского коммерческого суда, он был избран одним из его членов. В том же году был назначен членом Одесского строительного комитета, и участвовал в его работе до 1821 года.

С началом Отечественной войны 1812 года, когда в Новороссийской губернии формировали добровольческий корпус, Инглези пожертвовал ему 3 тысячи рублей. В корпус вступило множество греческих жителей Одессы. В 1812—1813 гг. Инглези состоял попечителем Одесского городского госпиталя, для нужд которого, а также для строительства церкви при нём, он собрал более 20 тысяч рублей. В 1815 году Инглези пожертвовал значительную сумму на строительство больницы и церкви для греческой общины в Одессе. В августе 1817 года греческие купцы основали «Греческое торговое училище Одессы». Училище начало свою деятельность в сентябре 1817 года и насчитывало 170 студентов.За активную общественную деятельность в 1818 году Дмитрий Инглези был снова награждён орденом Св. Владимира IV степени.

Интересный факт: в течение XIX столетия греки 6 раз становились во главе города: Иоанн Кафеджи (1800—1803), Иван Амвросий (1806—1809), Дмитрий Инглези (1818—1821), снова Иван Амвросий (1821—1824), Константин Папудов (1842—1845), Маразли Григорий (1878—1896). Это было результатом не столько количества греков , сколько их экономического и общественного влияния в городе. Инглези стал городским головой в 1818 году и исполнял свои обязанности по 1821 год. Примечательно, что эту должность он занял «по желанию всех граждан» города.

Ещё с 1822 года Инглези стал членом Комиссии по устройству в Одессе порто-франко. Таким образом, двое выдающихся предпринимателей начала XIX в., Маразли и Инглези, стояли у истоков свободной торговой зоны в Одессе, ставшей залогом процветания города. По окончании русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Инглези приложил значительные усилия по доставке в Одессу строительных материалов для мощения городских улиц. В середине 1830-х гг. обороты фирмы Инглези достигали 2 млн руб. в год.

Во время неурожая 1833 года, когда для спасения жителей от голода следовало оперативно приступить к заготовлению и доставлению хлеба, он первый предложил свои услуги, заготовил и доставил хлеб в нуждавшиеся места своевременно. В 1812-1813 гг., в 1829, в 1831 и 1837 гг. во время чумы Дмитрий Инглези в должности комиссара самоотверженно боролся с эпидемией, за что в 1837 году был пожалован золотой медалью.

Умер этот настоящий патриот Одессы в 1846 году. В Одессе…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса