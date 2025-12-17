Ключевые моменты:

Поезд-кухня «Укрзалізниці» готовит и развозит горячие обеды одесситам.

Обеды получают пожилые люди, малоимущие, лица с инвалидностью.

Логистика корректируется каждый день по запросам военной администрации.

Выдали более 20 тыс. порций за 3 дня в Одессе.

Как работает кухня на колесах

Массированные обстрелы врага по Одесской области 13 декабря привели к тому, что Одесса оказалась без света, отопления, воды и возможности готовить еду. Именно поэтому на помощь прибыл поезд-кухня от «Укрзалізниці», который развернулся в Одессе с первых дней блєкаута.

Следует отметить, что с 14 декабря бригада сразу принялась за дело, запустив производство и распределение горячих обедов.

По информации издания Новости.LIVE, готовить еду в этом поезде возможно без централизованных сетей, ключевым является самостоятельная поставка воды, топлива и электричества.

В общем, бригада дежурит круглосуточно, а каждый шаг тщательно контролируется, чтобы не было сбоев в работе.

По словам начальника поезда Игоря Коршунова, он наблюдает за техникой: пополнение дизельного топлива, воды, контроль за выполнением задач бригадой. Главное – стабильное наличие воды.

В общем, блюда готовят массово, упаковывают и доставляют в гуманитарные хабы, пункты незламності и социальные учреждения.

Добавим, что в первую очередь горячие обеды от «Укрзалізниці» получают пожилые люди, малоимущие, лица с инвалидностью. Логистику корректируют каждый день по запросам военной администрации.

Меню разнообразное

Администратор проекта Дмитрий Олькин отметил, что за трое суток в Одессе выдали более 20 тысяч порций. Автомобили загружают и отправляют туда, где потребность критическая. Потом новая партия и цикл повторяется. Горячее упаковывают в термоизоляционные боксы, добавляют хлеб и сладости. Распределение идет по четким спискам, что предотвращает беспорядок без связи.

Стоит отметить, что каждый день меню пытаются разнообразить. К примеру, в один из дней одесситы получали рис-кашу, куриные наггетсы, корейскую морковь, хлеб и сладости.

В целом этот международный проект фонда Говарда Баффета при поддержке «Укрзалізниці» функционирует два года. Команда посетила десятки городов под обстрелами или блэкаутами. За это время раздали украинцам более 2,5 млн. порций.

