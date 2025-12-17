Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину 69 ударными БПЛА.

ПВО сбила/подавила 37 на севере, юге и востоке.

Две волны дронов повредили транспортную инфраструктуру и гражданские объекты в Одесской области.

Пострадали гражданские объекты

По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в результате двух волн вражеских атак на Одесскую область поврежден объект транспортной инфраструктуры. В результате пострадали и гражданские объекты.

По его словам, после ударов вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели. К счастью, обошлось без жертв или раненых. Все службы устраняют последствия.

Добавим, что в ночь на 17 декабря противник атаковал Украину 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. По состоянию на 09:00 ПВО сбило или подавило 37 беспилотников из них на севере, юге и востоке страны.

Утром в регионе под атакой были районы Черноморска, Овидиополя, Залива. Тревогу объявили в 09:20. Взрывы были слышны около 10:10 и 10:20. Пока информации о последствиях нет.

Напомним, что энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 220 тыс. домохозяйств в Одесской области. Однако самая сложная ситуация в Одессе, инфраструктура сильно повреждена.

