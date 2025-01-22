Первые шаги соборности во времена средневековья

Настоящим годом основания Одессы принято считать 1415 год. Старое название города — Коцюбиев — впервые упоминается в хрониках польского ученого Яна Длугоша, как королевский порт на Черном море. В сохранившемся документе говорится о заключенном в галицком городе Снятине соглашении о помощи короля Владислава II Ягайло христианскому Константинополю, который переживал голод из-за угрозы исламского порабощения. Зерно из украинской Галичины и Подолья должно было быть доставлено через Одессу в Новый Рим. Тогда цепь чумацких волов стала экономической артерией, соединившей разные украинские регионы в единую систему. Так наш город выступил одним из интегральных центров соборной и великой Украины.

Общество «Просвита» и украинский клуб одесситов

В XIX веке в Одессе активно начала проявляться украинская позиция. В это время по обе стороны Днепра разворачивалось движение возрождения нации, культуры и соборности Украины. Именно тогда впервые прозвучал лозунг: «От Сяна по Кубань, от Карпат до Кавказа». Национальное движение проявлялось в создании тайных организаций, политических партий и культурных событий. Например, в 1876 году была создана одесская «Громада», которая активно популяризировала украинскую культуру и литературу. Ее председателем был одессит и историк запорожского казачества Леонид Смоленский.

В начале XX века Одесса стала центром активной национальной жизни украинцев. Так, в 1905 году в городе создали первое в Приднепровской Украине общество «Просвіта», которое объединило более 500 членов. В Одессе раньше, чем в Киеве, начали организовывать украинские лекции, театральные постановки и печатать книги. В обществе участвовали выдающиеся деятели национального возрождения — Михаил Комаров, Иван Луценко и Сергей Шелухин.

Когда общество «Просвита» было закрыто, в 1910 году, идею продолжил «Одесский украинский клуб», участники которого также выступали за национальное возрождение. Таким образом Одесса (четвертый по значению город Российской империи!) стала центром популяризации украинской идентичности того времени.

Бой гайдамаков, первые украинские деньги и признание УНР

Одесса оставалась ключевым городом в период революции и формирования Украинской Народной Республики (УНР) с 1917 по 1922 годы. В нашем городе до 1922 года в типографии Фесенко изготавливали первые деньги независимой Украины — карбованцы УНР.

Не менее важным событием того времени стало восстание Гайдамацкого полка против большевиков в декабре 1917 года. Бои продолжались несколько дней: погибло 180 человек, более 350 получили ранения, из которых около 70 — мирные жители. На Куликовом поле до сих пор хранятся братские могилы борцов за независимость, в частности гайдамаков и юнкеров. Это историческое сопротивление напоминает другое, не менее трагическое событие, произошедшее 2 мая 2014 года. Тогда и теперь одесситы утверждали свою украинскую идентичность.

В 1918 году, после освобождения Одессы от большевиков и заключения Берестейского мирного договора, наш город стал одним из центров, где Симон Петлюра вел переговоры с представителями Антанты. Он договаривался о признании УНР и обеспечении территориальной целостности.

Известные министры УНР и общественные деятели из Одессы

Братская могила. Куликово поле

А вы знали, что несколько министров УНР были родом из Одессы или тесно с ней связаны? Они внесли значительный вклад в формирование украинского правительства и соборности всего народа.

Иван Луценко — врач, общественный деятель, один из основателей Одесской «Просвиты». Был членом Центральной Рады, а впоследствии исполнял обязанности военного врача в правительстве УНР.

Сергей Шелухин — юрист и дипломат, был министром судебных дел УНР, участник переговоров о международном признании УНР.

Евгений Чикаленко — меценат и издатель, который созывал и финансово поддерживал деятельность Центральной Рады и украинские издания, влиял на формирование УНР.

Всеволод Змиенко — военный деятель, генерал-хорунжий армии УНР, руководитель штаба Гайдамацкой дивизии в Одессе.

Владимир Чеховский — принимал активное участие в деятельности Украинской общины и общества «Просвита», председатель Совета министров и министр иностранных дел УНР, в январе 1919 года принял законы о государственном языке — украинском.

Одесса как центр диссидентского движения

Нина Строката и Святослав Караванский. 1980 год. Фото uk.wikipedia.org

Даже в послевоенные годы Одесса стала центром борьбы за украинскую культуру, язык и независимость. Одесская интеллигенция способствовала образованию Украинской Хельсинской группы в 1976 году — первой легальной правозащитной организации в Украинской ССР, которая начала путь к независимости и становлению демократии. Тогда многие одесситы стали символами несокрушимости того времени, среди них значительную роль сыграли:

Святослав Караванский — языковед и диссидент, который за свои убеждения провел 31 год в советских лагерях. Он участвовал в деятельности походных групп ОУН, во времена румынской оккупации открыл в Одессе книжный магазин «Основа», который стал центром подпольного украинского движения.

Нина Строката — украинская диссидентка, микробиолог, соучредитель Украинской Хельсинской группы. Автор 23 научных работ, активная правозащитница, также была заключена и находилась в лагере строгого режима.

Анна Михайленко — украинская переводчица, общественный деятель, участвовала в правозащитном движении, за что была заключена советской властью

В 2024 году, в рамках деколонизации, центральные улицы Одессы получили названия в честь этих и других одесситов и выдающихся украинских деятелей.

Национальное пробуждение в Одессе в начале 90-х

В 1990 году, за год до того, как Украина обрела независимость, по нашей стране прошла масштабная акция «Живая цепь» от Киева до Львова. В ней приняло участие более миллиона украинцев. Но есть свидетельства, что в этот же период над Одесским оперным театром впервые подняли украинский флаг красного и черного цветов. Конечно, событие имело резонанс, ведь у власти еще был Советский союз.

Сегодня Одесса является примером единства и поддержки украинцев во время полномасштабной войны с Россией. Местные активно помогают Вооруженным силам Украины и тем, кто пострадал из-за войны. В Одессе активно занимаются декоммунизацией, возрождают украинский язык и культуру. Неужели для российской пропаганды это не является доказательством того, что Одесса — несокрушимый украинский город?

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