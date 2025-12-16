Ключевые моменты:

Угроза прямого вторжения в Одесскую область со стороны Приднестровья минимальна, поскольку численность российских (до 1700 человек) и местных сил (7,5-8 тыс.) и количество их устаревшей, частично неисправной техники недостаточны для создания реальной наступательной угрозы.

Наиболее актуальным риском является гибридная угроза — усиление диверсионной деятельности вдоль границы, включая подготовку диверсантов и операторов FPV-дронов.

Подготовка спецподразделений в Тирасполе под давлением Москвы может привести к эскалации именно диверсионного фактора.

Военная активность в Приднестровье

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал недавнюю активизацию дискуссий в украинском информационном пространстве относительно угрозы из непризнанного Приднестровья.

В частности, сообщалось о возросшей активности российских спецслужб, усилении мобилизационных мер, расконсервации вооружения и организации производства БПЛА, а также центров обучения операторов дронов в Приднестровье.

Уровень угрозы: от «красного» до «желтого»

Угроза со стороны Приднестровья существует с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Коваленко оценивает уровень этой угрозы по шкале: «Красный», «Желтый» и «Зеленый». «Красный» код был лишь однажды – в феврале 2022 года.

На протяжении почти всего периода войны преобладал «Желтый» код. Сами же приднестровские власти регулярно распространяют панические настроения о возможной «зачистке ПМР» Вооруженными силами Украины.

Состав сил в «ПМР» и невозможность прямого вторжения

Анализ состава сил показывает, что за последние четыре года качественных или количественных изменений в группировке не произошло:

Российский контингент — не более 1 700 человек. Несут службу в усиленном режиме с 2022 года на ключевых объектах.

Незаконные вооруженные формирования «ПМР» — не более 7,5–8 тыс. человек. Несут службу в состоянии «постоянная» боевая готовность (хотя это не соответствует действительности).

Танки — около 11 боеспособных танков и около 30 небоеспособных.

Боевые бронированные машины (ББМ) — около 150 единиц, часть из которых небоеспособна.

Ствольная артиллерия — около 60 единиц.

РСЗО — около 20 единиц.

«Даже при «чудесном» восстановлении всей техники, ее не хватит для создания реальной угрозы вторжения в Одесскую область. Прямое вторжение было бы «самоубийственной миссией» и привело бы к уничтожению группировки за считанные дни», — делает вывод Коваленко.

Гибридная угроза: диверсии и FPV-дроны

Несмотря на минимальную угрозу прямого вторжения, Коваленко подчеркивает сохранение гибридного фактора:

Диверсионная деятельность: Сценарий диверсий вдоль многокилометровой границы Украины и «ПМР» вполне реален.

Сценарий диверсий вдоль многокилометровой границы Украины и «ПМР» вполне реален. Подготовка операторов дронов: Обучение пилотов FPV-дронов может быть направлено на совершение терактов и диверсий в приграничной зоне.

Обучение пилотов FPV-дронов может быть направлено на совершение терактов и диверсий в приграничной зоне. Угроза тыловым районам: Не исключена подготовка диверсантов для заброски в тыловые районы Одесской области и непосредственно в саму Одессу.

«Поэтому, говоря о прямом, явном вторжении с территории Приднестровья, эта угроза на сегодня минимальна, в свою очередь гибридный фактор диверсионной деятельности сохраняет свою актуальность. Тем более что на территории «ПМР» могут проходить подготовку диверсанты именно такой, специфической направленности», — говорит военный эксперт.

Коваленко ставит вопрос о том, как Украина будет реагировать, если Тирасполь под давлением Москвы пойдет на такую форму эскалации.