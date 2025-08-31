Ключевые моменты

Переулок Леваневского в Одессе переименовали в честь архитектора Феликса Гонсиоровского.

Гонсиоровский работал в городе более 40 лет и оставил десятки знаковых зданий: Археологический музей, «Шахский дворец», дачу Маразли и другие.

Он был депутатом городской думы, входил в комиссию по строительству Одесской оперы и оставил значимый след в городской топонимике.

Что построил Феликс Гонсиоровский в Одессе

О переименовании тупика, как и о самом Леваневском, мы уже рассказали. А сегодня — о том человеке, фамилия которого сменила Леваневского на адресных табличках в переулке (в наличии этих табличек я оч-чень сомневаюсь).

Итак, теперь это пер. Гонсиоровского. Феликс Викентьевич Гонсиоровский (1815, Луцк, Волынская губерния — 1891, Франция) — польского происхождения архитектор, учился в Варшаве, там и начал свою профессиональную деятельность.

В конце 1848 года он перебрался в Одессу, здесь с 1849-го и аж по 1890-й годы работал в своей мастерской. А приехал он сюда по приглашению зажиточного поляка Зенона Бжозовского: тот задумал построить себе дом. Построил его Гонсиоровский и …»задержался» в Одессе на долгий 41 год.

Служил вначале архитектором Одесского попечительного тюремного комитета, затем — архитектором женского благотворительного общества. Как уважаемый человек был депутатом городской думы. В 1874 году входил в комиссию по контролю за выполнением в Одессе асфальтных работ (эх, сейчас бы такую комиссию: тема, оказывается, «с бородой». За многие годы работы газетчиком в Херсоне мне не раз приходилось писать о хитро…опых прорабах, озолотившихся за счет «экономии» асфальта. На десятках километров городских дорог и сотнях километров трасс чуть более тонкий, чем нормативный, слой асфальта дает космический «навар».

Почему-то не сомневаюсь, что и сейчас, при наличии войны, но при отсутствии наказания с формулировкой «по законам военного времени» у нас вся эта хренотень продолжается).

Вернемся к Гонсиоровскому: он в 1880-м входил в комиссию по сооружению Городского театра (речь об Одесской опере), помогал реализовывать на месте проект архитекторов Фельнера и Гельмера (они приехали в Одессу уже на открытие театра).

Где он жил в Одессе? В 1875 году — в доме Дунина на ул. Жуковского, 21(с 2024 года это улица Святослава Караванского, в честь репрессированного филолога и поэта). А в 1880-м, после строительства дома Толстой на Сабанеевом мосту, он туда переехал и жил до самого отъезда из Одессы. В 1890-м по состоянию здоровья он уехал к сыну во Францию, где и скончался в 1891-м…

Ниже, для понимания масштабов того архитектурного наследия, которое оставил по себе в Одессе Феликс Гонсиоровский — лишь небольшая часть созданных по его проектам общественных зданий и частных домов: Археологический музей, “Шахский дворец”, коммерческое училище на Преображенской, греческое Родоканакиевское училище для девиц на Троицкой, дом Мангуби, дом Переца, дом Эльмана (это все на Дерибасовской, особняк Новикова на Гаванной, дом Беллино-Фендерих на Ришельевской, дом Рокко на Соборной площади, дом Маврокордато на Греческой, дом Баржанского на Ришельевской, дача Маразли на Французском бульваре и т.д., и т.д., и т.д…

Вам, уважаемые читатели, осталось только рассмотреть фото детищ Гонсиоровского, каждое из которых — знаковое произведение архитектурного искусства. Ну и без вариантов согласиться с тем, что Феликс Гонсиоровский не то, что имеет право присутствовать в одесской топонимике, а просто обязан!

Валерий БОНЖУ, Херсон — Одесса