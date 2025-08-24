Ключевые моменты:

Биография Иссы Плиева. Генерал родился в Северной Осетии в бедной семье, с ранних лет работал батраком, но получил образование и сделал военную карьеру. Во время Второй мировой войны командовал кавалерийскими частями и особенно отличился в Одесской операции 1944 года.

Подвиги и противоречия. Плиев дважды становился Героем Советского Союза, воевал против Германии и Японии. Вместе с тем его имя связано с трагическими событиями 1962 года — подавлением выступлений в Новочеркасске.

Карибский кризис. В 1962–1963 годах Плиев командовал советскими войсками на Кубе во время секретной операции «Анадырь», когда СССР размещал ядерное оружие для баланса с США. К счастью, тогда удалось избежать войны.

Почему улица стала Бродской. Переименование не связано с персоналиями: название отсылает к выходцам из города Броды, которые в 1840 году основали в Одессе хоральную синагогу. По аналогии названы и другие одесские улицы — Львовская, Полтавская, Черниговская.

Исса Плиев освобождал Одессу от фашистов

Исса Александрович Плиев родился в 1903 году в бедной крестьянской семье в Северной Осетии. В 1908 году отец уехал на заработки в Канаду и спустя 4 года там погиб при катастрофе на шахте.

Исса Плиев с ранних лет батрачил, но смог получить образование. Сначала церковно-приходская школа в его селе, а затем реальное училище. В армии с 1922 года, красноармеец.

В 1926 году окончил Ленинградскую кавалерийскую школу, после неё служил курсовым командиром Северо-Кавказской кавалерийской школы горцев. Затем учился в академии, по окончанию командовал кавалерийскими частями, военным училищем в Монголии. С июля 1941-го — комдив, затем — командир кавалерийского корпуса. Воевал на различных фронтах.

Особо он отличился в Одесской наступательной операции, проведённой весной 1944 года. В рейде по тылам противника конно-механизированная группа генерала Плиева года обеспечила окружение и разгром частей 6-й немецкой армии, форсировала Южный Буг, перерезала основные коммуникации противника и способствовала овладению войсками фронта ряда крупных населённых пунктов, в том числе Одессой.

Плиев стал Героем Советского Союза. Затем Забайкальский фронт, победа над Японией, вторая звезда Героя. После войны — служба в различных округах, в т.ч. и в Северо-Кавказском, где 2 июня 1962 года войска округа приняли участие в подавлении выступлений новочеркасских рабочих.

По воспоминаниям генерала Шапошникова , который был заместителем Плиева, именно Плиев выслал в его распоряжение танки и приказал при необходимости атаковать. Если бы Шапошников подчинился приказу и танки атаковали толпу, то погибли бы сотни безоружных людей.

“Кризиный” генерал

А ещё во время Карибского кризиса с июля 1962 года по май 1963 года генерал армии Исса Плиев командовал Группой советских войск на Кубе в ходе операции «Анадырь». Расскажем о ней подробней на фоне нынешнего «украинского кризиса» (будь трижды проклята кровожадная россия!!!)

«Анадырь» — кодовое название секретной операции Генштаба Вооружённых сил СССР по скрытной доставке и размещению на Кубе армейских боевых частей, имевших на вооружении атомное оружие — авиабомбы, баллистические ракеты средней дальности, тактические ракетные комплексы и крылатые ракеты с атомными боеголовками. Семь подлодок СССР, вооружённых ракетами и торпедами с атомными боеголовками, обеспечивали безопасность морских перевозок советских войск и военных грузов в Атлантике(об этом см. ниже).

Операция была попыткой уравновесить стратегическое преимущество США, разместивших ракеты средней дальности в Турции и Италии. Это был так называемый Карибский кризис.

Там, к счастью, не прозвучало ни единого выстрела, ни единого взрыва. Если бы нынешний многомудрый китайский правитель Си хоть раз в жизни полистал хоть одну умную книгу на эту тему, то сейчас он бы не «тупил», демонстративно и издевательски называя кризисом жесточайшую войну, развязанную россией против Украины.

Мы с этим Си тогда были пацанами (мы одногодки, он младше меня день — в — день на 1 месяц), но я-то не какой-то там пекинский — я херсонский пацан! Прекрасно помню, как во 2-м классе нам объявили, что пионеры по всей нашей области должны собрать металлолом, чтобы на нашем судостроительном заводе из него построили сухогруз «Херсонский пионер» (хотя может, уж точно не помню, «Пионер Херсонщины»).

Мы шныряли по дворам старенького Херсона, по своим чердакам и сараям в поисках всякой ржавой дребедени. Через неделю во дворе моей 14-й школы ютилась совсем небольшая кучка ржавья.

Это был пик наших пионерских возможностей: помнится, я «спионерил» из соседского сарая целых три ржавых обода от деревянных бочек. А объявленный срок сдачи добычи неумолимо приближался… Но в предпоследний день эта кучка вдруг превратилась в гору блестящего металла.

Одноклассница Ира Тряпицына, чей папа был директором нашей школы, «по секрету всему свету» шепнула, что слышала, как папа по телефону договаривался с каким-то из наших заводов, чтобы помогли отходами чермета. Вот и помогли.

Понятно, что всё это было идеологией, советским символизмом: «Херсонский пионер» уже был заложен на стапеле ХСЗ. Через какое-то время учащихся разных школ поочередно возили на судозавод, чтобы показать уже готовый «наш » сухогруз.

Побывал там и я, если не ошибаюсь, это было начало 1963 года. Полюбовался на «наш» сухогруз на стапеле, а рядом в затоне стоял его «старший брат» — такой же сухогруз с названием «Юрий Гагарин» на носу (не путать с появившимся много лет спустя одноименным научно-космическим судном!).

А вот на корме названия не было: на ней полностью обгорела краска. И вообще, теплоход, как говорят в Одессе, «имел вид на Мадрид». После 10-го класса я решил годик поработать на судостроительном. В отделе кадров какому-то дедугану, вспомнив, задал вопрос по поводу подгоревшего сухогруза. А того аж на слезу пробило!

В СССР под видом зерна перевозили оружие

Разговорился, оказалось, что он флотский, кап-2 в отставке, еще «каплеем» ходил в Карибский кризис на Кубу. А в трюмах «Юрия Гагарина» под пшеницей, оказывается, ракеты были. Штатовский эсминец просемафорил ему: стоп-машина, готовьтесь к досмотру.

Сухогруз — «ноги в руки» и полный вперед от этого досмотра. Так летел, что аж главный двигатель «накрылся медным тазом», на корме краска облезла. В радиоэфир полетел SOS, и через считанные минуты невдалеке всплыла советская подлодка.

Американский эсминец предпочел «откланяться». А сухогруз отбуксировали «к родным пенатам» — на Херсонский судостроительный… Такой вот маленький эпизод того, к счастью не переросшего в нечто ужасное, кризиса.

Операция «Анадырь» — отдельная обширная тема. К счастью, у двух фронтовиков (президент США Джон Кеннеди командовал в годы Второй мировой торпедным катером, а глава СССР Никита Хрущев тоже повидал войну и смерти) хватило ума не меряться ни тем, чем пацаны во дворах меряются, ни мегатоннами. Посидели, «перетёрли» — и договорились, слава богу.

Что же касается генерала Плиева, то после Кубы он продолжал воинскую службу. Умер в 1979 году.

Улица Бродская — это не то, о чем вы подумали

Теперь ул. Плиева в Одессе Бродская. Речь не идет о персоналиях. Улица Бродская в Одессе названа в честь выходцев из города Броды (сейчас это Львовская область), которые в 1840 году основали в Одессе первую в российской империи хоральную синагогу, известную как Бродская.

Улица получила название «Бродская» из-за того, что большинство ее обитателей были выходцами из города Броды, в честь которого и была названа улица. А что, это нормально: есть Нежинская, Львовская, Полтавская, Черниговская и т.д. и т.п. Только вот Херсону Одесса чего-то в лицо плюнула — ни за что, ни про что. Была да сплыла ул. Херсонская в Одессе…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса