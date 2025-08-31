Ключевые моменты:

Город Черноморск остался без света и воды после ночной атаки дронами;

Сейчас водоснабжение восстановлено на нижних этажах, для верхних действует временный график;

В городе работают комиссии по ЧС и открыты «Пункты несокрушимости».

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

«Вопрос водоснабжения контролируется, оно полностью восстановлено на нижних этажах. Что касается верхних этажей, то работы продолжаются, и вода пока будет подаваться по графику, который будет добавлен впоследствии», – написал он в своем Телеграм-канале.

Сейчас в городе работает комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, открыты «Пункты несокрушимости».

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Наиболее пострадал Черноморск и его окрестности. В результате удара повреждена энергетическая инфраструктура (атакованы четыре энергообъекта), тысячи людей остались без света и воды.

Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары – их оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без жертв, но есть один пострадавший человек.