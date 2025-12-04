Ключевые моменты:

В Одессе продолжается ликвидация последствий ночной атаки.

По состоянию на 14:00, без света остиавались около 61,5 тыс. абонентов; повреждены 8 жилых домов и ряд объектов инфраструктуры.

Повреждено 2389 окон в 1086 квартирах; работы по их закрытию ведут коммунальные службы и благотворительные организации.

По информации одесской мэрии, по состоянию на вечер сегодняшнего дня, в результате массированной атаки на объекты критической инфраструктуры Одессы этой ночью было обесточено около 61,5 тысячи абонентов, повреждены 8 жилых домов и ряд других объектов.

По данным энергокомпании ДТЭК, в настоящее время без света остаются более 35 тысяч домохозяйств.

Как отметил вице-мэр Александр Филатов, энергетики будут работать и днем и ночью. На месте работают аварийные бригады, руководство района и военная администрация, общественные и благотворительные организации.

По состоянию на 14:00 в районе вражеской ночной атаки зафиксировано повреждение 2389 окон в 1086 квартирах.

Благотворительные организации предоставляют материалы для закрытия поврежденных окон в квартирах. Также для жильцов пострадавших домов были организованы психологическая, юридическая, медицинская и социальная поддержка и горячее питание.

Сотрудники коммунальных служб закрывают разбитые окна пленкой и OSB-панелями – к середине этого дня зашито уже 548 окон. В работах задействовали 14 единиц техники и 237 работников, в помощь присоединились другие городские районные администрации и жилищно-коммунальные службы.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса оказалась под мощной атакой вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть воздушных целей, однако обломки и ударная волна нанесли ощутимый ущерб.

В результате атаки были повреждены двери и окна семи многоэтажек, административное здание и легковые автомобили. В одном из районов вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

По данным Одесской ОВА, в результате ночной атаки ударных беспилотников на Одессу пострадали 7 человек.