В августе этого года мы сообщали, что эта инклюзивная детская площадка монтируется. И вот она ожила. Новые яркие конструкции привлекают детей разного возраста, а взрослые отмечают не только современный дизайн, но и удобство, и безопасность.

Возле каждой игровой зоны установлены специальные таблички, где указано, для какого возраста предназначены те или иные элементы. Также указано, могут ли ими пользоваться дети с особыми потребностями.

Этот подход делает пространство по-настоящему доступным и дружелюбным для всех: от самых маленьких посетителей до подростков, от здоровых детей до тех, кто имеет инвалидность или нуждается в особых условиях.

Сама площадь благодаря новым скамейкам, урнам и благоустройству выглядит современно и уютно. Она словно вновь ожила — теперь это центр детских радостей, где лето и детство продолжаются независимо от календаря.

Как все это выглядит — смотрите на наших фотографиях.

Фото автора