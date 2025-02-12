Так, одесский исторический центр снова стал мишенью ужасного обстрела, несмотря на его статус объекта культурного наследия, находящегося под защитой ЮНЕСКО. 31 января под ударами оказались знаменитый отель «Бристоль», а также четыре музея: литературный, историко-краеведческий, археологический и музей западного и восточного искусства. Также сильно повреждена Одесская филармония и дом Вучини. Обе здания имеют статус объектов культурного наследия национального значения и с 2023 года находятся под «особенной» охраной ЮНЕСКО.

Это ставит под сомнение эффективность действий ЮНЕСКО в защите культурных памятников. Поэтому мы решили разобраться, какие реальные полномочия имеет организация во время военных конфликтов?

Реакция ЮНЕСКО или ее отсутствие?

Пока вся Украина была шокирована очередным обстрелом, ЮНЕСКО ограничилось официальным заявлением в социальных сетях. Эта пассивность вызвала возмущение из-за отсутствия прямого осуждения России. Впоследствии стало известно, что организация направила миссию для документирования повреждений и оценки неотложных мер реагирования.

Больше всего одесситов возмутило то, что в очередном заявлении организация не называет Россию преступником и нападающим. ЮНЕСКО даже не говорит, кто именно нанес эти удары. Но этому есть объяснение. ЮНЕСКО является структурой ООН и придерживается принципов нейтралитета. Однако это не означает, что организация полностью безразлична к ситуации. ЮНЕСКО активно документирует военные преступления против культурного наследия и предоставляет материалы для международных судов.

Чем конкретно поможет ЮНЕСКО Одессе?

ЮНЕСКО нередко переходит от заявлений к реальным действиям. Ярким примером стала атака на исторический центр Одессы 23 июля 2023 года, когда пострадали как минимум 29 памятников архитектуры 19-20 веков, в том числе Дом ученых, а также знаковое для одесситов здание Спасо-Преображенского собора. Организация не ограничилась комментариями: уже 26 июля эксперты прибыли в Одессу для оценки ущерба и выявили серьёзные повреждения восьми объектов.

Чтобы сохранить наследие, специалисты ЮНЕСКО применяют лазерные технологии для создания точных 3D-моделей поврежденных памятников. Таким образом, будет сохранено максимум информации о их первоначальном виде. Это и станет основой для реставрации.

Совместно с местными властями организация также помогает укреплять фасады, проводить аварийные работы и устанавливать защитные конструкции.

Важным результатом стало трехстороннее соглашение между Украиной, Италией и ЮНЕСКО, которое предусматривает выделение 42,5 миллиона евро для восстановления пострадавших объектов. Эти средства планируют использовать не только для реставрации, но и для обучения будущих реставраторов.

Однако, по словам главы департамента Ивана Липтуги, полноценное восстановление возможно только после завершения войны. На сегодня уже более 100 памятников Одессы пострадали от разрушений, и хотя некоторые и получили помощь, большинство нуждается в значительных ресурсах и времени.

Что ЮНЕСКО делает в Украине на постоянной основе?

Мониторинг и оценка ущерба: с помощью спутниковых изображений и экспертных миссий ЮНЕСКО фиксирует разрушения памятников. Затем документируют повреждения и вносят в базу для восстановления.

с помощью спутниковых изображений и экспертных миссий ЮНЕСКО фиксирует разрушения памятников. Затем документируют повреждения и вносят в базу для восстановления. Охрана объектов, находящихся под угрозой : внесение памятников в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». Это помогает привлечь внимание мира к проблемам, однако не даёт конкретной защиты.

: внесение памятников в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». Это помогает привлечь внимание мира к проблемам, однако не даёт конкретной защиты. Международная координация восстановления: привлечение международного финансирования и экспертов. Сканирование повреждённых зданий с помощью лазерных технологий для создания 3D-моделей.

привлечение международного финансирования и экспертов. Сканирование повреждённых зданий с помощью лазерных технологий для создания 3D-моделей. Установка эмблем «Голубой щит» : символ защиты в соответствии с Гаагской конвенцией.

: символ защиты в соответствии с Гаагской конвенцией. Цифровизация коллекций и архивов: это помогает сохранить данные в случае необходимости восстановления.

это помогает сохранить данные в случае необходимости восстановления. Фотофиксация и аварийные работы: укрепление фасадов, установка защитных конструкций.

укрепление фасадов, установка защитных конструкций. Поиск финансирования для восстановления объектов.

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ЮНЕСКО играет важную роль в защите культурных памятников, но её возможности во время военных конфликтов ограничены. Организация работает над тем, чтобы зафиксировать повреждения, привлечь финансирование и помощь для восстановления, но не может влиять на политические и военные процессы. ЮНЕСКО не имеет права использовать силу для защиты и занимается лишь организацией восстановления и привлечением внимания к проблемам. О том, какое влияние имеет ЮНЕСКО и где она бессильна, смотрите в нашем видео на YouTube.