Ключевые моменты:

27 ноября на заседании Исполнительного комитета Одессы будет рассмотрен вопрос выплат компенсаций за имущество, уничтоженное в результате российских обстрелов.

Компенсации предоставляются в виде средств для ремонта или жилых сертификатов для покупки нового жилья в случае полного уничтожения.

Максимальная сумма компенсации составляет 350 000 грн. за квартиру и 500 000 грн. за частный дом.

О чем будут говорить на заседании Исполнительного комитета

По информации пресс-службы Одесского городского совета, сегодня, 27 ноября, состоится заседание Исполнительного комитета Одессы, где обсудят ряд важных тем развития города.

Вопрос выплат компенсаций за уничтоженное имущество из-за обстрелов РФ.

Корректировка работы Инвестиционного совета города.

Утверждение плана деятельности на 2026 год, внесение изменений в план работы IV квартала 2025 года.

Обновление городских программ природоохранной деятельности и регулирование численности бездомных животных, а также адаптация программы по улучшению экологического состояния города.

Кроме того, будет обсуждаться важная тема — поддержка жителей через программу «Энергодом», которая помогает энергосбережению в многоквартирных домах.

Кто может получить компенсацию за разрушенное жилье?

Следует отметить, что для преодоления последствий российской агрессии Верховная Рада приняла Закон №2923-ІХ от 23 февраля 2023 года, устанавливающий, как украинцы могут получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье последствие боевых действий. Соответственно, компенсацию могут получить собственники квартир и домов, инвесторы в недостроенное жилье, члены кооперативов, объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и наследники погибших собственников. Главное условие – жилье должно быть разрушено или повреждено из-за боевых действий или терактов России.

В общем, можно получить компенсацию в двух вариантах:

Деньги на ремонт или восстановление поврежденного жилья.

Жилищный сертификат для покупки нового жилья, если здание полностью разрушено.

Добавим, что максимальная компенсация за квартиру составляет 350 000 грн., за частный дом – 500 000 грн. Кроме того, если компенсация за ваше имущество превышает 200 000 гривен, она будет выплачена 2 частями.