Ключевые моменты:

Принято 25 заключений по уничтоженному жилью, из них 10 — с компенсациями.

Проверено 121 заявление о повреждениях, часть отклонена из-за ошибок в документах.

Семьям без приватизированных квартир подбирают новое жилье из коммунального фонда.

Как город помогает пострадавшим от разрушений

Исполнительный комитет Одесского горсовета рассмотрел более 145 заявлений от жителей, чьи квартиры и дома были уничтожены или повреждены. Перед тем как вынести решения на исполком, все материалы изучила профильная комиссия.

По словам секретаря комиссии и директора КП «Бюро технической инвентаризации» Надежды Швец, по уничтоженному жилью подготовили 25 заключений: 10 из них предусматривают компенсацию, а 15 — отказ. При рассмотрении 121 заявления о повреждениях часть отклонили, поскольку люди подавали документы по неправильной процедуре.

Комиссия проверяет право собственности, основания для получения выплат и рассчитывает сумму компенсации по дефектным актам. Ориентировочная стоимость квадратного метра составляет:

32–46 тыс. грн — для квартир,

около 42 тыс. грн — для частных и дачных домов.

Больше всего разрушенных частных домов зарегистрировано в Хаджибейском районе, а наиболее пострадавшие многоквартирные дома находятся в Приморском районе.

При проверке выявили 13 семей, чье жилье было уничтожено, но они не имеют права на компенсацию, потому что квартиры не были приватизированы. Для таких случаев город создал отдельный механизм: им подбирают квартиры из коммунального фонда. Уже восемь семей получили новое жильё, ещё двум подбирают варианты.

В Одессе также действует отдельная программа компенсаций за повреждение окон, дверей, крыш, балконов и лоджий. Размер помощи определяют на основе дефектных актов.

Кроме того, в октябре горсовет выделил 126 млн грн на компенсации жителям частных и многоквартирных домов, пострадавших от наводнения. Город ожидает дополнительное финансирование от области и государства.

