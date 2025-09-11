Ключевые моменты:

Улица Ивана Бунина в центре Одессы получила новое название – улица Нины Строкатой;

Бунин восхищался украинской культурой, но не признавал независимости Украины. Его антиукраинские взгляды стали одним из аргументов для переименования;

Нина Строкатая – микробиолог, диссидентка, участница Украинской Хельсинкской группы. Она пережила преследования, лагеря и ссылку, но осталась символом сопротивления.

В 2024 году именем Нины Строкатой назвали улицу в Одессе, ранее – в Киеве.

Иван Бунин: любовь к украинским пейзажам без признания независимости

Иван Бунин – русский поэт, прозаик и переводчик, первый среди русских писателей, получивший Нобелевскую премию по литературе. Родился в 1870 году в Воронежской губернии в семье дворян. Еще подростком начал публиковать свои стихи, а в 21 год издал первую книгу. Его произведения «Суходол», «Деревня», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание» стали классикой.

Бунин много путешествовал по Украине: от Харькова и Полтавы – до Киева и Одессы. Он влюбился в украинский фольклор, песни, ландшафты, описывал дома, сады и реки. В произведениях «На край света», «Лирник Родион» и «Жизнь Арсеньева» чувствуется эта особая симпатия. Он даже переводил Шевченко и написал статью «Памяти Шевченко». Его тексты переводили на украинский Павло Тычина, Максим Рыльский, Николай Зеров и другие.

Однако за этой любовью к украинской культуре скрывалась другая реальность: Бунин категорически не признавал Украину как отдельное государство. Он воспринимал украинцев как малороссов, а освободительные движения – как угрозу для России. В книге «Окаянные дни» высмеивал украинскую революцию и стремление к независимости. В лекции «Большой дурман» Бунин негативно описывал казацкие восстания, обвиняя участников в «хаосе» и «жестокости».

Таким образом, несмотря на художественный талант, Бунин оставался типичным имперским мыслителем. Именно его антиукраинские взгляды стали одним из аргументов по переименованию улицы в Одессе.

Нина Строкатая: ученая, ставшая символом сопротивления

Другую историю рассказывает жизнь Нины Строкатой. Она родилась в Одессе в 1926 году, окончила мединститут, получила специальность микробиолога и защитила кандидатскую диссертацию. Ее карьера могла бы стать образцовой для советского ученого, но судьба сложилась иначе.

Когда Нина вышла замуж за Святослава Караванского, бывшего политзаключенного, ее жизнь изменилась. После очередного ареста мужа она не отказалась от него, несмотря на давление КГБ, а начала активно защищать его и других репрессированных.

Она писала письма советским руководителям, рассказывала о лагерях, Голодоморе, уничтожении культуры. Из-за этого потеряла работу и была подвержена травле.

В 1971 году Строкатую арестовали за «антисоветскую агитацию». Четыре года в лагере строгого режима она провела рядом с другими диссидентками – Ириной Сеник, Надеждой Светличной, Стефанией Шабатурой. Они устраивали голодовки, поддерживали друг друга и оставались свободными даже в неволе.

После освобождения Нине запретили возвращаться в Украину, выслали в Россию, но она присоединилась к Украинской Хельсинкской группе и продолжила правозащитную деятельность. После обмена ее мужа на советского шпиона Валдиса Шевченко супруги уехали за границу. В США Нина Строкатая написала две книги на английском о преследовании украинских женщин и собственной семьи, стала голосом украинской диаспоры и выступала на международных конференциях.

Она умерла в 1998 году. Украина почтила ее орденом «За мужество». В 2023 году улицу в Киеве назвали в ее честь, а в 2024-м это сделали и в Одессе.

Это изменение названий показывает нам интересную вещь: культурные достижения – важны, но не меньшее значение имеет то, какие идеи люди отстаивали. Один воспевал Украину, но хотел видеть ее под имперским крылом. Другая рисковала всем, чтобы Украина стала свободной. Сегодня Одесса выбрала не красоту без свободы, а свободу, которая рождает собственную красоту.

